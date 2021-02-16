Jaguar к 2030 году полностью перейдет на производство электрокаров

Компания представила новую глобальную стратегию развития

Британский альянс Jaguar заявил о своем намерении активизировать электрификацию в своей деятельности, обрисовав в общих чертах планы продавать к концу десятилетия только электромобили.

Как сообщает New Atlas, подразделение компании Land Rover также будет ориентировано на нулевые выбросы выхлопных газов, а первые электрифицированные модели обещают представить уже в 2024 году.

Компания заявляет, что бренд Jaguar будет переосмыслен как "полностью электрический роскошный бренд", а его будущие модели будут построены исключительно на архитектуре полностью электрических транспортных средств.

В Jaguar утверждают, что к 2030 году компания будет продавать исключительно электромобили собственного производства.

Что касается Land Rover, шесть новых электрических вариантов внедорожников Range Rover, Discovery и Defender будут построены на "электрической модульной архитектуре", которая поддерживает передовые электрифицированные силовые агрегаты с ДВС.

Ожидается, что к 2030 году около 60% проданных автомобилей Land Rover будут иметь силовые агрегаты с нулевым выхлопом. В конечном итоге, Jaguar Land Rover к 2039 году планирует полностью отказаться от производства авто, работающих на бензине.

Ранее сообщалось, что популярность электрокаров в Евросоюзе стремительно растет. Так, в декабре прошлого года было продано рекордные 281 тыс гибридов и электрокаров (+264% по сравнению с декабрем 2019 года).

Также мы писали, что Tesla Model 3 второй год подряд становится самым продаваемым электрокаром в мире.

В свою очередь, Nissan опроверг слухи о сотрудничестве с Apple по выпуску электрокаров.

В апреле прошлого года Фокус провел тест-драйв люксового кроссовера Jaguar I-PACE, цена которого в максимальной комплектации достигает $100 тысяч.