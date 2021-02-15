Nissan опроверг слухи о сотрудничестве с Apple по выпуску электрокаров

Представитель компании заявил, что переговоры с Apple не ведутся

Руководство японского автомобильного концерна Nissan опровергает слухи о сотрудничестве с компанией Apple по производству электрокаров.

Как информирует Тhe Verge, представитель Nissan выступил с заявлением, в котором отрицается, что концерн ведет переговоры с Apple над проектом американской компании по созданию автономного автомобиля.

Ранее Financial Times сообщила, что Apple обратилась к японскому автопроизводителю с предложением о потенциальном партнерстве в ближайшие месяцы.

"Мы не ведем переговоров с Apple. Тем не менее, Nissan всегда открыт для сотрудничества и партнерства, чтобы ускорить преобразование отрасли", – заявил главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта.

По его словам, концерн готов к партнерству по производству электрокаров, однако "адаптируя их услуги к нашим продуктам, а не наоборот".

Ранее сообщалось, что во время токийского автошоу корпорация Nissan поделилась своим видением будущего компании. На ключевых рынках Японии, Китая, США и Европы к 2030 году будет продавать исключительно автомобили на электричестве. Для этого компания будет инвестировать в развитие твердотельных аккумуляторов и продолжать работу над фирменной технологией e-POWER.

Также мы писали, что Nissan презентовал концепт электрокара GTR-X, выпуск которого намечен на 2050 год.

Фокус сообщал, что Nissan использовал батареи электромобиля Leaf для энергоснабжения стадиона.