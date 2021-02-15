Nissan спростував чутки про співпрацю з Apple щодо випуску електрокарів

Представник компанії заявив, що переговори з Apple не ведуться.

Керівництво японського автомобільного концерну Nissan спростовує чутки про співпрацю з компанією Apple з виробництва електрокарів.

Як інформує Тhe Verge, представник Nissan виступив із заявою, в якому заперечується, що концерн веде переговори з Apple над проектом американської компанії зі створення автономного автомобіля.

Раніше Financial Times повідомила, що Apple звернулася до японського автовиробника з пропозицією про потенційне партнерство в найближчі місяці.

"Ми не ведемо переговорів з Apple. Проте, Nissan завжди відкритий для співпраці та партнерства, щоб прискорити перетворення галузі", — заявив головний операційний директор Nissan Ашвані Гупта.

За його словами, концерн готовий до партнерства з виробництва електрокарів, проте "адаптуючи їх послуги до наших продуктів, а не навпаки".

Раніше повідомлялося, що під час токійського автошоу корпорація Nissan поділилася своїм баченням майбутнього компанії. На ключових ринках Японії, Китаю, США та Європи до 2030 року продаватиме виключно автомобілі на електриці. Для цього компанія інвестуватиме в розвиток твердотільних акумуляторів і продовжуватиме роботу над фірмовою технологією e-POWER.

Також ми писали, що Nissan презентував концепт електрокара GTR-X, випуск якого намічений на 2050 рік.

Фокус повідомляв, що Nissan використовував батареї електромобіля Leaf для енергопостачання стадіону.