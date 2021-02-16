Jaguar до 2030 року повністю перейде на виробництво електрокарів

Компанія представила нову глобальну стратегію розвитку.

Британський альянс Jaguar заявив про свій намір активізувати електрифікацію в своїй діяльності, змалювавши в загальних рисах плани продавати до кінця десятиліття тільки електромобілі.

Як повідомляє New Atlas, підрозділ компанії Land Rover також буде орієнтований на нульові викиди вихлопних газів, а перші електрифіковані моделі обіцяють представити вже в 2024 році.

Компанія заявляє, що бренд Jaguar буде переосмислений як "повністю електричний розкішний бренд", а його майбутні моделі будуть побудовані виключно на архітектурі повністю електричних транспортних засобів.

В Jaguar стверджують, що до 2030 року компанія продаватиме виключно електромобілі власного виробництва.

Що стосується Land Rover, шість нових електричних варіантів позашляховиків Range Rover, Discovery та Defender будуть побудовані на "електричній модульній архітектурі", яка підтримує передові електрифіковані силові агрегати з ДВЗ.

Очікується, що до 2030 року майже 60% проданих автомобілів Land Rover матимуть силові агрегати з нульовим вихлопом. Зрештою, Jaguar Land Rover до 2039 року планує повністю відмовитися від виробництва авто, що працюють на бензині.

Раніше повідомлялося, що популярність електрокарів в Євросоюзі стрімко зростає. Так, у грудні минулого року було продано рекордні 281 тис гібридів та електрокарів (+264% порівняно з груднем 2019 року).

Також ми писали, що Tesla Model 3 другий рік поспіль стає найбільш продаваним електрокаром у світі.

Зі свого боку, Nissan спростував чутки про співпрацю з Apple щодо випуску електрокарів.

У квітні минулого року Фокус провів тест-драйв люксового кросовера Jaguar I-PACE, ціна якого в максимальній комплектації сягає $100 тисяч.