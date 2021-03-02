С молотка пустят уникальный арт-кар Porsche, на котором изображен тропический сад (фото)

Центральный элемент ливреи арт-кара – кактус эпифиллум остропелестный ("королева ночи"), чьи цветки распускаются всего на одну ночь.

Во время благотворительного онлайн-аукциона Sotheby’s, который запланирован на 6-13 апреля 2021 года, будет продан необычный электрокар Porsche Taycan, кузов которого украшает работа известного американского художника-фотореалиста Ричарда Филлипса – Queen of the Night. Вдохновением для ее создания послужило творчество швейцарского пейзажиста Адольфа Дитриха.

Речь идет об уникальном машине, созданной в конце 2020 года в поп-ап ресторане Leuehof (Цюрих, Швейцария) на базе версии Taycan 4S. Кузов арт-кара обтянули пленкой из винила – на ней предварительно распечатали увеличенную репродукцию работы Ричарда Филлипса под названием Queen of the Night ("королева ночи", кактус эпифиллум остропелестный). Художник из США изобразил на ней тропический сад.

Центральный элемент ливреи машины – собственно, "королева ночи", чьи цветки распускаются всего на одну ночь. А на корме – голубое небо, воды Боденского озера, а также растения, имеющие специальные ткани для запаса воды – суккуленты. Цель композиции – придать автомобилю образ "безмятежности и чистоты" и сделать акцент на "естественных формах автомобиля, его скорости и близости к природе".

Фото: Sothebyʼs

Арт-кар создан в сотрудничестве с отделением индивидуализации Porsche Exclusive, где на пороги Taycan нанесли подсвеченную надпись Queen of the Night, а также проекцию автографа художника Ричарда Филлипса.

Это уже четвертая работа Филлипса с Porsche. Так, в 2019 году он придумал ливрею для гоночного купе 911 RSR, одержавшего победу в суточном марафоне "24 часа Ле-Мана" в классе GTE-Am.

Онлайн-торги по продаже электрокара пройдут с пометкой without reserve, то есть минимальной цены на него не будет.

Деньги от продажи арт-кара будут переданы фонду, помогающему работникам культуры, которые пострадали от пандемии COVID-19, – Suisseculture Sociale. Аукционный дом Sotheby’s, а также участники проекта отказались от своих комиссионных.

Как сообщалось ранее, лимитированный Porsche 911 Type 964 Carrera 2 Диего Марадоны выставляют на аукцион.

Вышеупомянутый автомобиль был выпущен в 1992 году тиражом в 1,2 тысячи экземпляров, один из которых достался Марадоне в том же году.

Тогда футболист играл в испанской "Севилье" и использовал автомобиль в качестве своего основного вида транспорта. Именно за рулем этого автомобиля Марадона однажды попался испанской полиции — футболист ехал по центру города со скоростью 180 километров в час на красный сигнал светофора.

Напомним, журналисты издания Autocar во время теста разбили люксовый внедорожник Porsche Cayenne.