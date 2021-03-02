З молотка пустять унікальний арт-кар Porsche, на якому зображений тропічний сад (фото)

Центральний елемент лівреї автомобіля — кактус Епіфіллум остропелестний ( "королева ночі"), чиї квітки розпускаються всього на одну ніч.

Під час благодійного онлайн-аукціону Sotheby's, який запланований на 6-13 квітня 2021 року, проданий незвичайний електрокар Porsche Taycan, кузов якого прикрашає робота відомого американського художника-фотореаліста Річарда Філліпса — Queen of the Night. Натхненням для її створення послужила творчість швейцарського пейзажиста Адольфа Дітріха.

Йдеться про унікальну машину, створену в кінці 2020 року в поп-ап ресторані Leuehof (Цюріх, Швейцарія) на базі версії Taycan 4S. Кузов арт-кара обтягнули плівкою з вінілу — на ній попередньо роздрукували збільшену репродукцію роботи Річарда Філліпса під назвою Queen of the Night ( "Королева ночі", кактус Епіфіллум остропелестний). Художник із США зобразив на ній тропічний сад.

Центральний елемент лівреї машини — власне, "королева ночі", чиї квітки розпускаються всього на одну ніч. А на кормі — блакитне небо, води Боденського озера, а також рослини, які мають спеціальні тканини для запасу води — сукуленти. Мета композиції — додати автомобілю образ "безтурботності і чистоти" і зробити акцент на "природних формах автомобіля, його швидкості та близькості до природи".

Фото: Sothebyʼs

Арт-кар створений у співпраці з відділенням індивідуалізації Porsche Exclusive, де на Taycan підсвічується напис Queen of the Night, а також проекцію автографа художника Річарда Філліпса.

Це вже четверта робота Філліпса з Porsche. Так, у 2019 році він придумав ліврею для купе перегонів 911 RSR, що здобуло перемогу в добовому марафоні "24 години Ле-Мана" в класі GTE-Am.

Онлайн-торги з продажу електрокара пройдуть з позначкою without reserve, тобто мінімальної ціни на нього не буде.

Гроші від продажу арт-кара будуть передані фонду, який допомагає працівникам культури, які постраждали від пандемії COVID-19, — Suisseculture Sociale. Аукціонний будинок Sotheby's, а також учасники проекту відмовилися від своїх комісійних.

Як повідомлялося раніше, лімітований Porsche 911 Type 964 Carrera 2 Дієго Марадони виставляють на аукціон.

Вищезгаданий автомобіль був випущений у 1992 році тиражем у 1,2 тисячі примірників, один з яких дістався Марадоні в тому ж році.

Тоді футболіст грав в іспанській "Севільї" і використовував автомобіль у ролі свого основного виду транспорту. Саме за кермом цього автомобіля Марадона одного разу попався іспанській поліції — футболіст їхав по центру міста зі швидкістю 180 кілометрів на годину на червоний сигнал світлофора.

Нагадаємо: журналісти видання Autocar під час тесту розбили люксовий позашляховик Porsche Cayenne.