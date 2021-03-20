Более 60 новых точек: в полиции рассказали, где появятся патрульные с TruCAM (список)

Новые участки, на которых будут измерять скорость, появятся в Харькове, Одессе, Полтаве, Львове, Сумах, Черкассах и других городах.

С 22 марта в Украине появится 60 новых точек, на которых начнут работать патрульные с устройствами для измерения скорости TruCAM. Также вносятся изменения в 12 уже действующих точек. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Всего на дорогах Украины будут работать 117 устройств TruCAM. Измерять скорость будут на 309 участках.

В ведомстве отмечают, что перед точками, на которых используются устройства измерения скорости, будут установлены специальные предупреждающие дорожные знаки, а на самих местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

С полным списком участков, на которых с 22 марта полицейские будут измерять скорость, можно ознакомиться здесь:

[ + – ] Где в Украине полиция измеряет скорость с TruCAM [ + – ] Где в Украине полиция измеряет скорость с TruCAM [ + – ] Где в Украине полиция измеряет скорость с TruCAM

Отметим, в Украине увеличили штрафы за нарушение ПДД. Теперь штраф за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч составляет 3400 гривен. При этом если превышение составит до 50 км/ч — штраф будет в десять раз меньше, 340 гривен.

В МВД показали, как "Фантомы" будут ловить нарушителей ПДД. По словам министра Федорова, уведомления о штрафах за ПДД будут приходить в "Дію" мгновенно.