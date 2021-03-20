Більше 60 нових точок: в поліції розповіли, де з'являться патрульні з TruCAM (список)

Нові ділянки, на яких будуть вимірювати швидкість, з'являться в Харкові, Одесі, Полтаві, Львові, Сумах, Черкасах та інших містах.

З 22 березня в Україні з'явиться 60 нових точок, на яких почнуть працювати патрульні з пристроями для вимірювання швидкості TruCAM. Також вносяться зміни в 12 вже діючих точок. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Всього на дорогах України працюватимуть 117 пристроїв TruCAM. Вимірювати швидкість будуть на 309 ділянках.

У відомстві зазначають, що перед точками, на яких використовуються пристрої вимірювання швидкості, будуть встановлені спеціальні попереджувальні дорожні знаки, а на самих місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з включеними синіми проблисковими маячками.

З повним списком ділянок, на яких з 22 березня поліцейські будуть вимірювати швидкість, можна ознайомитися тут:

[ + – ] Де в Україні поліція вимірює швидкість з TruCAM [ + – ] Де в Україні поліція вимірює швидкість з TruCAM [ + – ] Де в Україні поліція вимірює швидкість з TruCAM

Відзначимо, в Україні збільшили штрафи за порушення ПДР. Тепер штраф за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год складає 3400 гривень. Якщо перевищення складе до 50 км/год — штраф буде 340 гривень.

У МВС показали, як "Фантоми" ловитимуть порушників ПДР. За словами міністра Федорова, повідомлення про штрафи за ПДР будуть приходити в "Дію" миттєво.