Создатель бренда "Мивина" начал выпускать электромобили (фото)

Первый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг освоил новый вид бизнеса, продажи автомобилей уже начались

Создатель бренда "Мивина" Фам Нят Выонг, которого считают первым миллиардером Вьетнама, создал компанию VinFast, производящую электромобили.

На сайте компании сообщается о начале приема заказов на первый электромобиль VF e34 производства VinFast.

Стоимость транспортного средства – почти 30 тысяч долларов, однако при предзаказе его можно купить на 5 тысяч долларов дешевле, получив при этом бесплатную аренду аккумулятора на год.

На автомобиле установлен аккумулятор емкостью 42 кВт-ч, дальность хода автомобиля – 300 километров. Колесная база VF e34 – 2611 мм, длина – 4300 мм, ширина – 1793 мм, высота – 1613 мм.

У машины 180 мм дорожного просвета, чистая масса транспортного средства – 1490 килограмм. На модели установлен электродвигатель мощностью 150 лошадиных сил с крутящим моментом 242 Нм.

[ + – ] Экстерьер и интерьер электромобиля VF e34 [ + – ] Салон электромобиля VF e34 [ + – ] Внешний вид электромобиля VF e34

Среди дополнительных опций можно отметить диагностику автомобилем и предупреждение водителя о проблемах с транспортным средством; возможность вызова аварийно-спасательной службы; отслеживание состояния заряда аккумулятора, а также изучение и запоминание привычек водителя.

Ранее сообщалось, что к 2025 году концерн Seat выпустит электромобиль стоимостью от 19,7 до 25,5 тысяч евро. Об этом президент компании Уэйн Гриффитс рассказал во время ежегодной конференции по результатам работы бренда в 2020 году.

В свою очередь, компания Kia опубликовала первые снимки серийного электромобиля EV6, официальная премьера которого состоится уже в конце марта. Дизайн Kia EV6 разработан в соответствии с новой фирменной стилистикой Kia — Opposites United («Объединенные противоположности»), идея которой заключается в игре контрастов.

Согласно отчету аналитического агентства Canalys, 2028 году мировые продажи электромобилей вырастут до 30 млн штук в год. В 2020 году мировые продажи электромобилей выросли на 39%, достигнув 3,1 единиц.