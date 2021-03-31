Творець бренду "Мівіна" почав випускати електромобілі (фото)

Перший мільярдер В'єтнаму Фам Нят Віонг освоїв новий вид бізнесу, продажі автомобілів уже почалися

Творець бренду "Мівіна" Фам Нят Віонг, якого вважають першим мільярдером В'єтнаму, створив компанію VinFast, що виробляє електромобілі.

На сайті компанії повідомляється про початок прийому замовлень на перший електромобіль VF e34 виробництва VinFast.

Вартість транспортного засобу — майже 30 тисяч доларів, однак при передзамовленні його можна купити на 5 тисяч доларів дешевше, отримавши при цьому безкоштовну оренду акумулятора на рік.

На автомобілі встановлений акумулятор ємністю 42 кВт-год, дальність ходу автомобіля — 300 кілометрів. Колісна база VF e34 — 2611 мм, довжина — 4300 мм, ширина — 1793 мм, висота — 1613 мм.

У машини 180 мм дорожнього просвіту, чиста маса транспортного засобу — 1490 кілограмів. На моделі встановлено електродвигун потужністю 150 кінських сил з обертовим моментом 242 Нм.

[ + – ] Екстер'єр і інтер'єр електромобіля VF e34 [ + – ] Салон електромобіля VF e34 [ + – ] Зовнішній вигляд електромобіля VF e34

Серед додаткових опцій можна відзначити діагностику автомобіля і попередження водія про проблеми з транспортним засобом; можливість зателефонувати аварійно-рятувальній службі; відстеження стану заряду акумулятора, а також вивчення і запам'ятовування звичок водія.

Раніше повідомлялося, що до 2025 року концерн Seat випустить електромобіль вартістю від 19,7 до 25,5 тисяч євро. Про це президент компанії Вейн Гриффітс розповів під час щорічної конференції за результатами роботи бренду у 2020 році.

У свою чергу компанія Kia опублікувала перші знімки серійного електромобіля EV6, офіційна прем'єра якого відбудеться вже в кінці березня. Дизайн Kia EV6 розроблений відповідно до нової фірмової стилістики Kia — Opposites United ( «Об'єднані протилежності»), ідея якої полягає в грі контрастів.

Згідно зі звітом аналітичного агентства Canalys, у 2028 році світові продажі електромобілів виростуть до 30 млн штук на рік. У 2020 році світові продажі електромобілів виросли на 39%, досягнувши 3,1 одиниць.