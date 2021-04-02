Hyundai подготовила на базе Tucson первый внедорожный пикап в своей истории (фото)

Пикап Hyundai Santa Cruz создается на основе кроссовера Tucson нового поколения.

Уже 15 апреля Hyundai представит первый в своей истории внедорожный пикап — им станет модель под названием Santa Cruz. Ну а пока компания показала несколько эскизов, дающих представление о внешности будущей новинки.

Первый же взгляд на скетчи не оставляет сомнений: перед нами кроссовер Tucson нового поколения, которому сзади приладили грузовую платформу. Спереди у будущего пикапа — все как у Тусана: трапециевидная решетка радиатора и "трехэтажная" головная оптика.

Логично предположить, что у Тусана пикап Santa Cruz позаимствует не только стилистику, но также конструктивные особенности: несущий кузов, поперечно расположенные двигатели, подключаемый полный привод с муфтой на задней оси, подвеску со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади.

[ + – ] Официальный эскиз пикапа Hyundai Santa Cruz

О моторной гамме информации пока нет, но наверняка она тоже окажется во многом схожей с таковой у Tucson. То есть под капотом может оказаться атмосферный двигатель 2.5 с отдачей 190 л.с. и 247 Нм, которым автомобиль комплектуется в США.

Разработку внедорожного пикапа компания Hyundai начала еще в 2015 году, когда был показан концепт-кар Santa Cruz, построенный на базе кроссовера Santa Fe. Путь конвейеру занял 6 лет, ведь в последние годы приоритетной задачей компании была разработка и запуск электромобилей. Но теперь, когда был представлен электрокар Ionig 5 и построенный на одной с ним платформе Kia EV6, пришло время для вывода на рынок пикапа.

Причем, похоже, речь идет именно о рынке, а не о рынках: предварительно, пикап Hyundai Santa Cruz будет продаваться только в Северной Америке. На это указывает и объявленное компанией место производства: завод Hyundai Motor Manufacturing в Алабаме.

Точное рыночное позиционирование машины, а равно и все технические подробности будут озвучены во время официальной презентации.