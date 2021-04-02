Hyundai підготувала на базі Tucson перший позашляховий пікап у своїй історії (фото)

Пікап Hyundai Santa Cruz створюється на основі кросовера Tucson нового покоління.

Вже 15 квітня Hyundai представить перший у своїй історії позашляховий пікап — ним стане модель під назвою Santa Cruz. Ну а поки компанія показала кілька ескізів, що дають уявлення про зовнішність майбутньої новинки.

Перший же погляд на скетчі не залишає сумнівів: перед нами кросовер Tucson нового покоління, якому ззаду приладнали вантажну платформу. Спереду у майбутнього пікапа — все як у Тусана: трапецієвидні грати радіатора і "триповерхова" головна оптика.

Логічно припустити, що у Тусана пікап Santa Cruz запозичить не тільки стилістику, але також конструктивні особливості: несучий кузов, поперечно розташовані двигуни, повний привід з муфтою на задній осі, підвіску зі стійками McPherson спереду і багаторичажка ззаду.

[ + – ] Офіційний ескіз пікапа Hyundai Santa Cruz

Про моторну гаму інформації поки що немає, але напевно вона теж виявиться багато в чому схожою з Tucson. Тобто під капотом може опинитися атмосферний двигун 2.5 з віддачею 190 л.с. і 247 Нм, яким автомобіль комплектується в США.

Розробку позашляхового пікапа компанія Hyundai почала ще в 2015 році, коли був показаний концепт-кар Santa Cruz, побудований на базі кросовера Santa Fe. Шлях конвеєру зайняв 6 років, адже в останні роки пріоритетним завданням компанії була розробка і запуск електромобілів. Але тепер, коли був представлений електрокар Ionig 5 і побудований на одній з ним платформі Kia EV6, прийшов час для виведення на ринок пікапа.

Причому, схоже, мова йде саме про ринок, а не про ринки: попередньо, пікап Hyundai Santa Cruz буде продаватися тільки в Північній Америці. На це вказує і оголошене компанією місце виробництва: завод Hyundai Motor Manufacturing у Алабамі.

Точне ринкове позиціонування машини, а так само і всі технічні подробиці будуть озвучені під час офіційної презентації.