Безудержная погоня. Топ-10 самых крутых автомобилей "Форсаж 9" (фото, видео)

Летающий Pontiac Fiero на реактивной тяге, Toyota Supra с магнитами, 16-колесный броневик-монстр, 800-сильный Dodge Charger с мотором в базе и другие. Фокус рассказывает о самых необычных автомобилях блокбастера "Форсаж 9".

Долгожданный девятый эпизод легендарной кинофраншизы "Форсаж" полноценно выходит в украинский прокат 17 июня. Фильм должен был появиться в кинотеатрах мира еще в 2020 году, но премьеру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. И так получилось, что показ "Форсаж 9" пришелся аккурат на 20-летие знаменитой саги: первая часть боевика вышла в прокат в США в июне 2001 года.

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[ + – ] Ключевые персонажи "Форсаж 9" и сыгравшие их актеры знакомы по предыдущим эпизодам франшизы | Фото: Universal Pictures

Главная сюжетная линия — противостояние Доминика Торетто (его сыграл, конечно же Вин Дизель) со своим младшим братом Джейкобом (Джон Сина). Режиссером выступил Джастин Лин, ранее снявший четыре "Форсажа" подряд — с третьего "Tokyo Drift" (2006 год) по шестой "Fast & Furious 6" (2013). Съемки проходили в Великобритании (Лондон и Эдинбург), Тайланде, и Грузии.

Получив название "Форссаж 9. Безудержная сага", фильм изобилует тем, чем франшиза давно полюбилась зрителям — разнообразными автомобильными погонями. И в этом девятый "Форсаж" ничуть не уступает предыдущим сериям, а в чем-то даже превосходит их. О количестве задействованных автомобилей и масштабе погонь можно судить по одному из трейлеров (ниже), который красноречиво называется "Total car-nage " (в буквальном переводе — тотальная автомобильная бойня).

По ходу просмотра фильма вы сами сможете подсчитать, сколько машин разбили в "Форсаже 9". Отметим лишь, что счет идет на десятки! Все закономерно. Как отметил главный консультант по автомобилям в "Форсаж 9" Деннис Маккарти, в знаменитой кинофраншизе машины сами по себе являются частью актерского состава.

Какие из автомобилей, засветившихся в новой серии, самы-самые? Список машин из фильма "Форсаж 9" очень обширен, поэтому Фокус отобрал 10 наиболее ярких и интересных. Мы не ранжировали их по "крутости" — вместо этого лучшие машины "Форсаж 9" разделены на три категории. Сначала — несколько персональных авто героев фильма, затем — используемые ими ситуативно, а в конце — монструозные транспортные средства, которые и автомобилями-то назвать трудно.

Среднемоторный Dodge Charger. Персонаж — Доминик Торетто

В фильме он водит различные автомобили, но самая главная машина Доминика Торетто из "Форсажа 9" — маслкар Dodge Charger 1968 года. Точнее, мы видим внешнюю стилизацию под исходник — на самом деле это сренднемоторный(!) кастомный автомобиль, построенный специально для девятого "Форсажа".

[ + – ] Доминик Торетто (Вин Дизель) и его среднемоторный Dodge Charger | Фото: Universal Pictures

"Автомобиль Доминика должен быть необычным, культовым и отличаться от того, что зрители видели в прошлых эпизодах", — объяснил идею создания машины Деннис Маккарти

И он действительно отличается — за салоном установлен 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi от "заряженного" Dodge Challenger Hellcat текущего поколения. Мощность мотора составляет умопомрачительные 818 л.с.! Специализированная мастерская Speedkore из Висконсина построила два таких автомобиля, а стоимость проекта, как Фокус рассказывал ранее, превысила 1 млн долларов.

[ + – ] Кадр из фильма "Форсаж 9" | Фото: скриншот [ + – ] На съемочной площадке | Фото: Universal Pictures [ + – ] В отличие от серийного Gharger у киношного автомобиля мотор расположен не спереди, а за сиденьями | Фото: Universal Pictures

При этом каскадерские трюки в фильме выполнялись на более простых автомобилях: при том же внешнем виде они получили джи-эмовский двигатель LS3 (V8 и 6,2 л) с отдачей "всего" 436 "сил".

Ford Mustang GT350. Персонаж — Джейкоб Торетто

Список машин из "Форсаж 9" продолжает автомобиль Джейкоба Торетто. Противостояние братьев, естественно, не могло обойтись без противопоставления автомобилей, на которых они ездят в фильме. У режиссера картины Джастина Лина на этот счет не было сомнений: поскольку старший Торетто тяготеет к Dodge, у Джекоба должен быть Ford Mustang. В прошлом и сейчас маслкары Charger и Mustang — непримиримые соперники на рынке и в масс-культуре, что отлично отражает разлад в отношениях между двумя главными героями девятого "Форсажа".

[ + – ] Роль Джекоба Торетто сыграл Джон Сина. Фото: Universal Pictures

Конечно же, Джейкоб ездит на очень непростом Мустанге. Автомобиль, в котором он, по сюжету, впервые сходится в очной схватке с братом, — это Ford Mustang GT350 образца 2016 года. Пять лет назад эта версия заняла место на вершине тогдашней гаммы Мустанга, получив под капот самый мощный фордосвский атмосферник — двигатель V8 5.2 Voodoo с отдачей 533 л.с. и 582 Нм, работающий в паре с шестиступенчатой "механикой".

Эпизод разворачивается вдали от асфальта, где обычно соревнуются Charger и Mustang, поэтому для съемок построили гибрид, только внешне напоминающий Mustang GT350. В основе экранного автомобиля лежит шасси внедорожного баги, что позволило мчать не разбирая дороги.

[ + – ] Джейкоб (справа) и Доминик в очной схватке в фильме "Форсаж 9" | Фото: скриншот [ + – ] В фильме Ford Mustan GT350 не только ездит, а и летает | Фото: Universal Pictures [ + – ] Фото: Universal Pictures [ + – ] Серийный Ford Mustang GT350 | Фото: Ford

Сейчас такой Mustang GT350 уже не выпускается. Осенью 2020 года компания Ford объявила, что снимает автомобиль с производства, после того как несколькими месяцами ранее в гамме появилась "историческая" версия Mustang Mach 1.

Toyota GR Supra. Персонаж — Хан Лю

Настоящие фанаты "Форсажа" наверняка обрадуются возвращению Хан Лю. В "Токийском дрифте" он был взорван в своем автомобиле, но теперь "воскрес" и снова введен в сюжет. В "Безудержной саге" Хан ездит на купе Toyota GR Supra, причем автомобиль выкрашен в той же цветовой схеме "оранжевый с черным", что и Mazda RX-7, в которой персонаж якобы погиб ранее.

[ + – ] Хан Лю и его Toyota GR Supra. Фото: Universal Pictures

Появление Супры вполне закономерно, ведь этот автомобиль — неотъемлемая часть франшизы. Напомним, Toyota Supra была основной машиной героя Пола Уокера в первом "Форсаже", положившем начало мировой популярности киносаги.

В девятой серии автомобиль Хана выделяется не только окраской, а и хитроумной установкой с магнитами, помогающими нейтрализовать соперников на дороге. К сожалению, в жизни такие Супры не найти в автосалонах Тойоты…

[ + – ] Фото: скриншот | Кадр из фильма "Форсаж 9" [ + – ] Фото: скриншот | Хан Ли за рулем Toyota GR Supra в фильме "Форсаж 9" [ + – ] Фото: скриншот | Кадр из фильма "Форсаж 9" [ + – ] Фото: скриншот | Кадр из фильма "Форсаж 9"

Сейчас самая мощная Toyota GR Supra комплектуется рядной 3-литровой "шестеркой" с двойным турбонаддувом. При мощности 387 л.с. и моменте 500 Нм такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды. Также выпускается начальная версия с двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором (250 л.с., 400 Нм), которая на секунду медленнее в разгоне до "сотни".

Noble M600. Персонаж — Магдалина Шоу

У экзотического британского суперкара Noble M600 в фильме важная миссия: он увозит от полицейской погони Доминика Торетто и Магдалину Куини Шоу, мать Джерада Шоу (герой предыдущих эпизодов "Форсажа"). Именно к Куини (ее сыграла оскароносная Хелен Миррен), обращается Доминик, когда начинает поиски своего брата Джейкоба в Лондоне.

[ + – ] Noble M600 у входа в ювелирный магазин Boodles в Лондоне, где снималось начало эпизода с участием этого суперкара. Фото: Universal Pictures

Ранее Магдалина Куини Шоу появлялась в "Форсаж 8" (2017 год), а также в спин-оффе 2019 года "Форсаж: Хоббс и Шоу", но только сейчас, по сюжету, впервые села за руль. Доминик встречает ее у ювелирного магазина в престижном лондонском районе Мейфэр, где она только что украла дорогущее колье. Куини садится в припаркованный рядом Noble M600, приглашая с собой Торетто, а далее они несутся, преследуемые полицией, по ночному Лондону, проезжая мимо площади Пикадилли, Букингемского дворца и других знаковых мест британской столицы.

[ + – ] Кадр из фильма "Форсаж 9" | Фото: скриншот [ + – ] Хелен Миррен в роли Магдалины Куини Шоу за рулем Noble M600 | Фото: скриншот [ + – ] Вин Дизель и Хелен Миррен на съемках "Форсаж 9" в Лондоне, сентябрь 2019 года.. Noble M600 заметен в правом нижнем углу | Фото: @vindiesel/Instagram [ + – ] Noble M600 выпускается в трех вариантах: стандартный, облегченный Carbon Sport (на фото) с панелями кузова из углеродного волокна и открытый Speedster. Фото: Noble

Сложные трюки этой погони (дрифт, "полицейские" развороты) выполнил дублер Куини, а вот драгоценности использовались самые настоящие — ювелирный магазин Boodles, у которого начинается эпизод с участием Куини и Noble M600, предоставил для съемок колье с бриллиантами и изумрудами общим весом 64 карата.

[ + – ] Как снимался эпизод с участием Noble M600

Noble M600 выпускается с 2010 года мелкими тиражами и собирается вручную. Автомобиль интересен, прежде всего, мотором — за сиденьями установлен бензиновый V8 4.4 разработки Yamaha, использовавшийся в Volvo XC90 первого поколения (2002-2014). Британский суперкар оснащается форсированной версией этого двигателя: благодаря регулируемому турбонаддуву водитель может настроить отдачу на 450, 550 или 650 л.с.

В Великобритании цена на M600 стартует с отметки 206 тысяч фунтов стерлингов. Автомобиль для фильма был предоставлен самой компанией Noble.

Jeep Gladiator. Неуязвимый

Среди лучших машин "Форсаж 9" брутальный пикап Jeep Gladiator занимает достойное место. Он мчит по минному полю, взлетает на обрушивающийся подвесной мост — и, конечно, выходит невредимым из всех передряг, выручая ребят из команды Доминика Торетто.

В фильме Jeep Gladiator оснащен огромными внедорожными шинами, в том числе запаской на крыше, оборудован силовыми металлическими бамперами, лебедкой и лифтованной подвеской.

[ + – ] Пикап Jeep Gladiator в фильме "Форсаж 9" | Фото: Universal Pictures

Интересно, что и в реальной жизни пикапу многое доступно из этого арсенала — компания Jeep предлагает для модели широкий спектр внедорожных доработок и аксессуаров. К слову, Gladiator, дебютировавший в 2018 году, стал первым в истории марки пикапом с полноценной двухрядной кабиной.

В США он доступен с бензиновым атмосферным мотором V6 3.6 (289 л.с.) и 3-литровым турбодизелем V6 (264 л.с.). А вот в Европе, где официальные продажи Гладиатора стартовали в начале 2021 года, представлена только дизельная версия.

Броневик Marauder. Машина для выживания

В сцене скоростной погони в джунглях Центральной Америки появляется броневик, который успешно выдерживает взрывы мин и продолжает ехать, даже лишившись задних колес. Что ж, достойный представитель автомобильной братии, какой мы ожидаем ее увидеть в любом из "Форсажей".

[ + – ] Фото: Universal Pictures

Показанный в фильме броневик — это военизированная машина Marauder разработки южноафриканской компании Paramount. Предназначен для разведывательных экспедиций и транспортировки живой силы. Броня Marauder обеспечивает защиту от пуль и снарядов по уровню III натовского стандарта STANAG 4569, а днище V-образной формы помогает противостоять минам, направляя взрывную волну в стороны от машины.

При массе 15 тонн Paramount Marauder может двигаться по пересеченной местности со скоростью до 100-110 км/ч. Что мы и видим в "Форсаже 9", где этому броневику приходится мчаться на максималке, чтобы не подорваться на минах.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Бешеный

Этот автомобиль появляется в кадре на несколько минут и не участвует в экшн-сценах. А жаль, ведь Jeep Grand Cherokee Trackhawk на момент своего появления весной 2017 года был обладателем титула "самый мощный и быстрый внедорожник в мире"!

[ + – ] Jeep Grand Cherokee Trackhawk в фильме "Форсаж 9". Фото: Universal Pictures

Под капотом у него — компрессорный двигатель Hemi V8 6.2, позаимствованный у экстремальных моделей Dodge. При мощности 717 л.с. он разгоняет 2,5-тонную машину до первой "сотни" за 3,7 секунды. Настоящая пушка-ракета! Четыре года назад самые быстрые версии Porsche Cayenne и Bentley Bentayga были медленнее на 0,1 и 0,3 секунды соответственно.

[ + – ] Серийный Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Фото: Jeep [ + – ] Серийный Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Фото: Jeep

Самым мощным SUV в мире Jeep Grand Cherokee Trackhawk оставался и в 2019 году, года шли съемки "Форсаж 9", но годом позже уступил это звание родственному Dodge Durango SRT Hellcat. Тот же мотор Hemi V8 6.2 у "адской кошки" Durango настроен на 720 л.с.

[ + – ] Проморолик Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Jeep Grand Cherokee Trackhawk в США стоит 89 тысяч долларов без учета налогов и опций. Это в 2,5 раза дороже начального Grand Cherokee за 35 тысяч. Автомобиль вот-вот уйдет на покой, ведь недавно дебютировал абсолютно новый Jeep Grand Cherokee. Будет ли у него огнедышащая версия Trackhawk, производитель пока не сообщает.

Apollo IE. Карбоновая бестия

Диковинный Apollo IE в фильме не ездит вообще, хотя в реальной жизни способен разогнаться до первой "сотни" за 2,7 секунды при максимальной скорости 335 км/ч. Вместе с еще десятком суперкаров он создает антураж. Антураж роскоши и богатства на пышной ночной вечеринке, куда Доминик Торетто случайно попадает в поисках своего брата.

[ + – ] Apollo IE на съемочной площадке "Форсаж 9". Фото: Universal Pictures

Съемки эпизода, где засветился автомобиль, проходили в фешенебельной усадьбе Хэтфилд-хаус в графстве Хартфордшир, Великобритания. Уже 400 лет она принадлежит графам и маркизам Солсбери из знатного английского рода Сесилов.

Вин Дизель делится впечатлениями о вечеринке: "Это непохоже ни на что из того, что вы когда-либо видели"

Вместе в Apollo IE в кадре мелькают Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador SVJ, Мерседес-AMG GT-R, McLaren 720S, TVR Sagaris, Lexus LFA, Lotus Evora, Lamborghini Countach 25th Anniversary. Общая стоимость задействованных в сцене суперкаров превысила 14 млн долларов!

Немецкий Apollo IE построен вокруг карбонового монокока, к которому пристыкован атмосферный V12 объемом 6,3 л, развивающий 780 л.с. Панели кузова также карбоновые, а причудливый дизайн объясняется стремлением к аэродинамической эффективности. Автомобиль был представлен в 2017 году в виде прототипа (именно он попал в "Форсаж 9"), а выпуск стартовал в конце 2020-го. Всего будет построено 10 экземпляров по цене 2,3 млн евро.

Armadillo. Халк на колесах

Трехсекционный 16-колесный броневик Armadillo ("Броненосец") — один из самых ярких автомобилей девятого эпизода. И уж точно самый эффектный по масштабу причиняемых разрушений: по ходу фильма этот таран на колесах, выступающий на стороне "плохих парней", уничтожил как минимум два десятка машин.

[ + – ] Бронеавтомобиль Armadillo. Фото: Universal Pictures

С массой 26 тонн и высотой 4,2 метра этот монстр поражает воображение. Передний тяговый модуль создан на основе мерседесовского вездехода Unimog, а вся постройка заняла четыре месяца. Для съемок было изготовлено в Великобритании два таких чудовищных броневика.

[ + – ] Armadillo в действии | Фото: скриншот [ + – ] Кадр из фильма "Форсаж 9" | Фото: скриншот [ + – ] Кадр из фильма "Форсаж 9" | Фото: скриншот [ + – ] В одном из эпизодов за рулем Armadillo побывал и сам Доминик Торетто | Фото: скриншот

"Armadillo — самый большой автомобиль для кино, который я когда-либо строил", — отметил один из супервайзеров "Форсаж 9" Алекс Кинг.

Pontiac Fiero с реактивным двигателем

Может ли Pontiac Fiero летать? В реальной жизни этот бюджетный спорткар и ездил-то с трудом, едва разгоняясь до 180 км/ч в самой мощной версии, но в "Форсаже" возможно все. В девятом эпизоде мы увидим Fiero, который получил… реактивный двигатель!

[ + – ] Pontiac Fiero с реактивным двигателем | Фото: Universal Pictures

Pontiac Fiero, выпускавшийся с 1983 по 1988 год, был бюджетным спорткупе с упором на экономию — как по уровню оснащения, так и по расходу топлива. Автомобиль оснащался атмосферными моторами — чахлой "четверкой" объемом 2,5 л с отдачей всего 94 л.с. и чуть более производительным 2,8-литровым V6 мощностью 142 л.с.

[ + – ] Реактивный Pontiac Fiero в "Форсаж 9" | Фото: скриншот [ + – ] Кадр из фильма | Фото: скриншот

А вот в "Форсаже 9" невзрачный Fiero превратился в миниатюрный космический челнок. Да-да, реактивный двигатель понадобился не для увеличения максимальной скорости на земле, а для выхода в космос. В одном их эпизодов….

Впрочем, не будем спойлерить: смотрите фильм и получайте удовольствие от зрелищных погонь, невообразимых автомобилей и игры любимых актеров.