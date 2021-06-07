Форсаж по-турецки. На шоссе в Турции грузовик столкнул легковушку с дороги (видео)

Неизвестно, что стало причиной конфликта двух водителей, но в итоге все едва не закончилось трагедией

Примеров, когда горячий темперамент и откровенная глупость становятся причиной серьезных неприятностей на дороге — десятки тысяч. И вот еще один, записанный на автомобильный видеорегистратор. Похоже, огромное количество водителей по-прежнему ничего не знают о "правиле трех Д" (дай дураку дорогу) — и продолжают попадать в неприятные ситуации.

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Причем, случившееся на междугороднем шоссе в Турции — не просто неприятная ситуация. На видео четко зафиксировано, что выяснение отношений между двумя водителями едва не закончилось фатальной аварией для одного из них.

Так, водитель компактного Fiat Cubo.Его зачем-то пытался "разобраться" с многотонной фурой. И поскольку дело было на шестиполосной магистрали, странные маневры с использованием всей ширины дорожного полотна привели к тому, что в конце концов в полной мере была задействована и обочина. Если бы она была менее ухоженной или попросту рельеф в том месте был иным, этот "сход с трассы" мог быть для FIAT Cubo и его водителя последним.

Ранее Фокус сообщал, что в Ирландии дорожный указатель пробил лобовое стекло Range Rover. Предположительно, водитель отвлекся от дороги в смартфон и врезался в опору указателя.

Также мы рассказывали, что в США продается расколотый надвое Chevrolet Corvette. После аварии спорткар полностью лишился передней части кузова.