Форсаж по-турецьки. На шосе в Туреччині вантажівка зіштовхнула легковик із дороги (відео)

Невідомо, що стало причиною конфлікту двох водіїв, але зрештою все ледь не закінчилося трагедією.

Прикладів, коли гарячий темперамент і відверта дурість стають причиною серйозних неприємностей на дорозі — десятки тисяч. Й ось ще один, записаний на автомобільний відеореєстратор. Схоже, величезна кількість водіїв як і раніше нічого не знають про "правило трьох Д" (дай дурневі дорогу) — і продовжують потрапляти в неприємні ситуації.

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Причому, те, що трапилося на міжміському шосе в Туреччині — не просто неприємна ситуація. На відео чітко зафіксовано, що з'ясування стосунків між двома водіями ледь не закінчилося фатальною аварією для одного з них.

Так, водій компактного Fiat Cubo чомусь намагався "розібратися" з багатотонною фурою. Й оскільки справа була на шестисмуговій магістралі, дивні маневри з використанням всієї ширини дорожнього полотна призвели до того, що зрештою повною мірою було задіяне й узбіччя. Якби воно було менш доглянутим або просто рельєф у тому місці був іншим, цей "схід із траси" міг бути для FIAT Cubo та його водія останнім.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ірландії дорожній покажчик пробив лобове скло Range Rover. Імовірно, водій відволікся від дороги в смартфон і врізався в опору покажчика.

Також ми розповідали, що в США продається розколотий надвоє Chevrolet Corvette. Після аварії спорткар повністю позбувся передньої частини кузова.