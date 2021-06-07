Tesla отказалась от выпуска самой мощной версии Model S Plaid+

Илон Маск в своем Twitter сообщил, что обычная версия Plaid и так достаточно хороша

В январе текущего года, представляя обновленную Tesla Model S, в компании говорили, что планируют выпуск ультимативной версии Model S Plaid+, которая должна была стать "быстрейшей из когда-либо выпущенных серийных легковых моделей". Ожидалось, что за 149 990 долларов, в которые компания планировала оценить Plaid+, покупатель получит тот самый статус самого быстрого серийного легкового транспортного средства. В цифрах это должно было выражаться показателем примерно на уровне 2 с до 100 км/ч с места.

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Однако, по мере приближения рыночного дебюта Model S Plaid ситуация изменилась — и вчера Илон Маск в своем Twitter написал, что Plaid в самом деле представят на этой неделе, а вот Model S Plaid+ ждать не стоит — мол, в ней просто нет необходимости, поскольку и Model S Plaid уж очень хороша. И добавил, что тот самый уровень динамики — 2 с до 100 км/ч — будет доступен владельцам "обычной" Model S Plaid.

Фото: Tesla

Правда, теперь у топовой Tesla появился конкурент, который способен отобрать у нее звание "быстрейшей из когда-либо выпущенных серийных легковых моделей" — речь идет о четырехмоторном Rimac Nevera, который как Фокус сообщал ранее, дебютировал на прошлой неделе. Благодаря суммарной мощности 1914 л.с. и полному приводу (по одному мотору на каждое колесо) хорватский электрический гиперкар способен достигать скорости 100 км/ч через 1,97 с после старта.

Напомним: срок второго переноса начала поставок товарных Model S Plaid клиентам составил неделю (10 июня первые машины должны попасть к клиентам). Изначально дебют топовой "эски" был запланирован на февраль текущего года, но производственные сложности не позволили уложиться в этот срок, после чего рыночную премьеру запланировали на 3 июня. Но и в этот срок уложиться не удалось, и в результате хорваты вырвали у Tesla титул быстрейшей из быстрейших (возможно, всего на несколько дней).

Ранее Фокус сообщал, что инженерам Tesla не хватило времени на доводку Model S Plaid.

Также мы рассказывали, что владельцам Tesla запретили парковать свои электромобили на территории ряда госучреждений. Китайские власти серьезно считают, что видеокамеры и другая ассистирующая электроника, которой оснащены американские электромобили, способна неконтролируемо передавать зафиксированные данные и поэтому .