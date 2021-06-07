Tesla відмовилася від випуску найпотужнішої версії Model S Plaid +

Ілон Маск у своєму Twitter повідомив, що звичайна версія Plaid і так досить хороша

У січні поточного року, представляючи оновлену Tesla Model S, у компанії говорили, що планують випуск ультимативної версії Model S Plaid +, яка повинна була стати "якнайшвидшою з коли-небудь випущених серійних легкових моделей". Очікувалося, що за 149 990 доларів, у які компанія планувала оцінити Plaid +, покупець отримає той самий статус найшвидшого серійного легкового транспортного засобу. У цифрах це мало виражатися показником приблизно на рівні 2 с до 100 км/год з місця.

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Однак, у міру наближення ринкового дебюту Model S Plaid ситуація змінилася — і вчора Ілон Маск у своєму Twitter написав, що Plaid справді представлять на цьому тижні, а ось Model S Plaid + чекати не варто — мовляв, у ній просто немає необхідності, оскільки і Model S Plaid уже дуже хороша. І додав, що той самий рівень динаміки — 2 с до 100 км/год — буде доступний власникам "звичайної" Model S Plaid.

Фото: Tesla

Правда, тепер у топової Tesla з'явився конкурент, який здатний відібрати в неї звання "якнайшвидшої з коли-небудь випущених серійних легкових моделей" — йдеться про чотиримоторного Rimac Nevera, який, як Фокус повідомляв раніше, дебютував минулого тижня. Завдяки сумарній потужності 1914 к.с. і повному приводу (по одному мотору на кожне колесо) хорватський електричний гіперкар здатний досягати швидкості 100 км/год через 1,97 с після старту.

Нагадаємо: термін другого перенесення початку постачань товарних Model S Plaid клієнтам становить тиждень (10 червня перші машини повинні потрапити до клієнтів). Спочатку дебют топової "Ески" був запланований на лютий поточного року, але виробничі складності не дозволили укластися в цей термін, після чого ринкову прем'єру запланували на 3 червня. Але і в цей термін укластися не вдалося, і в результаті хорвати вирвали в Tesla титул найшвидшої з найшвидших (можливо, усього на кілька днів).

Раніше Фокус повідомляв, що інженерам Tesla не вистачило часу на доведення Model S Plaid.

Також ми розповідали, що власникам Tesla заборонили паркувати свої електромобілі на території ряду держустанов. Китайська влада серйозно вважає, що відеокамери та інша електроніка асистування, якою оснащені американські електромобілі, здатна неконтрольовано передавати зафіксовані дані.