Цукерберг пообещал $1 млрд в качестве бонусов авторам контента для Facebook и Instagram
Соцсеть пытается привлечь как можно больше инфлюенсеров, чтобы конкурировать с TikTok.
Компания Facebook планирует инвестировать $1 млрд до 2022 года в качестве поощрений пользователей, создающих контент для социальных сетей Facebook и Instagram.
Об этом сообщил 14 июля генеральный директор компании Марк Цукерберг.
"Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов создателей, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь, поэтому мы создаем новые программы", – написал он и добавил, что "подробности будут скоро".
Ранее издание CNBC со ссылкой на заявление компании сообщало, что до конца года Facebook запустит новые бонусные программы, предусматривающие выплаты авторам за достижение определенных показателей. В ближайшие недели начнет работу программа бонусов для юзеров, выпускающих свой контент на Reels для Instagram. Она будет краткосрочной, рассчитанной на летний период, и доступной только пользователям в США. Цель программы: усилить позиции в борьбе с главным конкурентом — TikTok.
Компания планирует запустить специальные площадки в Instagram уже этим летом, и в Facebook – осенью. На них авторы контента смогут узнать о бонусах, которые они могут заработать.
В последние месяцы Facebook уже реализовала несколько инициатив по стимулированию креаторов с целью привлечения инфлюенсеров из других социальных сетей на свои платформы. В июне она объявила, что не будет сокращать доходы, получаемые создателями от платных онлайн-мероприятий, подписок фанатов, значков. В апреле она анонсировала ряд новых программ для создателей, позволяющих зарабатывать через Instagram.
Напомним, компания Signal предоставила доказательства того, что Марку Цукербергу известно больше, чем вы думаете и можете себе представить. "Такие компании, как Facebook, создают технологии не для вашего удобства, а для сбора ваших данных. Они собирают все, что могут, из FB, Instagram и WhatsApp, чтобы наблюдать за людьми и их жизнью", — говорится в сообщении.
Также известно, что Дональд Трамп подает коллективный иск против Facebook, Google и Twitter после того, как в январе 2021 года его аккаунты были заблокированы на популярных платформах.