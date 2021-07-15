Цукерберг пообіцяв $1 млрд як бонус авторам контенту для Facebook та Instagram

Facebook планує запустити до кінця цього року програми винагороди на 1 млрд доларів.

Компанія Facebook планує інвестувати $1 млрд до 2022 року як заохочення користувачів, які створюють контент для соціальних мереж Facebook та Instagram.

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Про це повідомив 14 липня генеральний директор компанії Марк Цукерберг.

"Ми хочемо створити кращі платформи для мільйонів творців, щоб вони могли заробляти собі на життя, тому ми створюємо нові програми", — написав він і додав, що "подробиці будуть скоро".

Раніше видання CNBC із посиланням на заяву компанії повідомляло, що до кінця року Facebook запустить нові бонусні програми, що передбачають виплати авторам за досягнення певних показників. У найближчі тижні почне роботу програма бонусів для користувачів, які випускають свій контент на Reels для Instagram. Вона буде короткостроковою, розрахованою на літній період, і доступною тільки користувачам у США. Мета програми: посилити позиції в боротьбі з головним конкурентом — TikTok.

Компанія планує запустити спеціальні майданчики в Instagram вже цього літа, й у Facebook — восени. На них автори контенту зможуть дізнатися про бонуси, які вони можуть заробити.

В останні місяці Facebook вже реалізувала кілька ініціатив зі стимулювання креаторів із метою залучення інфлюенсерів з інших соціальних мереж на свої платформи. У червні вона оголосила, що не скорочуватиме доходи, одержувані творцями від платних онлайн-заходів, підписок фанатів, значків. У квітні вона анонсувала низку нових програм для творців, що дозволяють заробляти через Instagram.

Нагадаємо, компанія Signal надала докази того, що Марку Цукербергу відомо більше, ніж ви думаєте і можете собі уявити. "Такі компанії, як Facebook, створюють технології не для вашої зручності, а для збору ваших даних. Вони збирають все, що можуть, з FB, Instagram і WhatsApp, щоб спостерігати за людьми і їхнім життям", — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що Дональд Трамп подає колективний позов проти Facebook, Google і Twitter після того, як у січні 2021 року його акаунти були заблоковані на популярних платформах.