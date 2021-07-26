Электрический all-inclusive: в Турции запускают собственный электрокар целиком из своих комплектующих
Новый бренд получил имя TOGG, а первенцем станет компактный кроссовер.
Турецкая автомобильная инициативная группа TOGG (Turkiyeʼnin Otomobili Girisim Grubu) поделилась официальными фотографиями, на которых запечатлена сборка первого товарного электрического кроссовера нового бренда.
Машины будут производиться на территории свободной экономической зоны в Гебзе близ Стамбула. Заявлено, что для производства будут использоваться комплектующие исключительно турецкого производства. Ожидается, что к 2030 году под брендом TOGG будет выпускаться пять моделей: седан, кроссовер С-класса, хэтчбек С-класса, а также компактвен и небольшой кроссовер.
Опубликованные фото демонстрируют, что начать турецкий автопроизводитель решил с кроссовера. Электромобиль получит два варианта силовой установки — на 200 или 400 л.с., с одним или двумя электродвигателями соответственно. Более мощная модификация должна разгоняться с места до 100 км/ч за 4,8 секунды. Штатной батареи должно хватить на 300-500 км пробега в зависимости от ее емкости. TOGG сможет заряжаться от 0 до 80% за 30-40 минут.
Стараясь соответствовать мировым трендам, будущий кроссовер получит автопилот третьего уровня, а также камеры заднего вида вместо боковых зеркал. В следующем году должно стартовать серийное производство турецких электромобилей. Производственная мощность нового предприятия — до 175 тысяч машин ежегодно. Уже в 2022 году кроссовер отправится покорять экспортные рынки, первым из которых должна стать Германия.
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