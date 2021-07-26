Электрический all-inclusive: в Турции запускают собственный электрокар целиком из своих комплектующих

Новый бренд получил имя TOGG, а первенцем станет компактный кроссовер.

Турецкая автомобильная инициативная группа TOGG (Turkiyeʼnin Otomobili Girisim Grubu) поделилась официальными фотографиями, на которых запечатлена сборка первого товарного электрического кроссовера нового бренда.

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Машины будут производиться на территории свободной экономической зоны в Гебзе близ Стамбула. Заявлено, что для производства будут использоваться комплектующие исключительно турецкого производства. Ожидается, что к 2030 году под брендом TOGG будет выпускаться пять моделей: седан, кроссовер С-класса, хэтчбек С-класса, а также компактвен и небольшой кроссовер.

Опубликованные фото демонстрируют, что начать турецкий автопроизводитель решил с кроссовера. Электромобиль получит два варианта силовой установки — на 200 или 400 л.с., с одним или двумя электродвигателями соответственно. Более мощная модификация должна разгоняться с места до 100 км/ч за 4,8 секунды. Штатной батареи должно хватить на 300-500 км пробега в зависимости от ее емкости. TOGG сможет заряжаться от 0 до 80% за 30-40 минут.

Стараясь соответствовать мировым трендам, будущий кроссовер получит автопилот третьего уровня, а также камеры заднего вида вместо боковых зеркал. В следующем году должно стартовать серийное производство турецких электромобилей. Производственная мощность нового предприятия — до 175 тысяч машин ежегодно. Уже в 2022 году кроссовер отправится покорять экспортные рынки, первым из которых должна стать Германия.

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