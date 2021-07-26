Електричний all-inclusive: у Туреччині запускають власний електрокар повністю зі своїх комплектувальних

Новий бренд отримав ім'я TOGG, а первістком стане компактний кросовер.

Турецька автомобільна ініціативна група TOGG (Turkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) поділилася офіційними фотографіями, на яких відображене збирання першого товарного електричного кросовера нового бренду.

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Машини будуть розроблятися на території вільної економічної зони в Гебзе поблизу Стамбула. Заявлено, що для виробництва будуть використовуватися комплектувальні виключно турецького виробництва. Очікується, що до 2030 року під брендом TOGG буде випускатися п'ять моделей: седан, кросовер С-класу, хетчбек С-класу, а також компактвен і невеликий кросовер.

Опубліковані фото демонструють, що почати турецький автовиробник вирішив із кросовера. Електромобіль отримає два варіанти силової установки — на 200 або 400 к. с., з одним або двома електродвигунами відповідно. Більш потужна модифікація повинна розганятися з місця до 100 км/год за 4,8 секунди. Штатної батареї повинно вистачити на 300-500 км пробігу залежно від її ємності. TOGG зможе заряджатися від 0 до 80% за 30-40 хвилин.

Прагнучи відповідати світовим трендам, майбутній кросовер отримає автопілот третього рівня, а також камери заднього виду замість бічних дзеркал. Наступного року має стартувати серійне виробництво турецьких електромобілів. Виробнича потужність нового підприємства — до 175 тисяч машин щорічно. Уже в 2022 році кросовер вирушить підкорювати експортні ринки, першим з яких повинна стати Німеччина.

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