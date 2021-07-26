Електричний all-inclusive: у Туреччині запускають власний електрокар повністю зі своїх комплектувальних
Новий бренд отримав ім'я TOGG, а первістком стане компактний кросовер.
Турецька автомобільна ініціативна група TOGG (Turkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) поділилася офіційними фотографіями, на яких відображене збирання першого товарного електричного кросовера нового бренду.
Машини будуть розроблятися на території вільної економічної зони в Гебзе поблизу Стамбула. Заявлено, що для виробництва будуть використовуватися комплектувальні виключно турецького виробництва. Очікується, що до 2030 року під брендом TOGG буде випускатися п'ять моделей: седан, кросовер С-класу, хетчбек С-класу, а також компактвен і невеликий кросовер.
Опубліковані фото демонструють, що почати турецький автовиробник вирішив із кросовера. Електромобіль отримає два варіанти силової установки — на 200 або 400 к. с., з одним або двома електродвигунами відповідно. Більш потужна модифікація повинна розганятися з місця до 100 км/год за 4,8 секунди. Штатної батареї повинно вистачити на 300-500 км пробігу залежно від її ємності. TOGG зможе заряджатися від 0 до 80% за 30-40 хвилин.
Прагнучи відповідати світовим трендам, майбутній кросовер отримає автопілот третього рівня, а також камери заднього виду замість бічних дзеркал. Наступного року має стартувати серійне виробництво турецьких електромобілів. Виробнича потужність нового підприємства — до 175 тисяч машин щорічно. Уже в 2022 році кросовер вирушить підкорювати експортні ринки, першим з яких повинна стати Німеччина.
Раніше ми писали, що Tesla звинувачують у випробуванні нового автопілота на дорогах загального користування. Серед нових функцій автопілота — превентивна зміна смуги руху, стоянка біля кінцевого пункту маршруту, розпізнавання сигналів світлофора.
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