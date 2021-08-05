Subaru превратит Forester в "злой" внедорожник

Subaru готовит Foreater во внедорожном исполнении Wilderness. Первенцем этой специальной линейки ранее в этом году стал флагманский Outback.

Wilderness с английского переводится как "дикая местность". Как Фокус сообщал ранее, весной "дикое" исполнение получил полнопирводный универсал Outback. Теперь пришла расширения линейки до двух моделей.

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И хотя на данный момент японский автопроизводитель не раскрывает ее название, распространив единственный тизер, но форма двери, крыла и накладки на колесной арки, которые мы видим на фото, недвусмысленно указывают на Forester.

Можно предположить, что новинка получит тот же пакет заводского тюнинга, что и "Аутбек" ранее. Среди ключевых доработок — более жесткая подвеска, новый внедорожный режим в системе X-Mode, черное матовое антибликовое покрытие на капоте, увеличенный клиренс, а также более "злой" внешний обвес из неокрашенного пластика.

Цифры геометрической проходимости доработанного Outback Wilderness показывают, что универсал получил прибавку в 20 мм, угол въезда возрос с 18,6 до 20 градусов, а угол съезда — до 21,7 против 23,6 градусов у "гражданской" версии. Полный список доработок для Subaru Forester в исполнении Wilderness станет известен ближе к старту продаж.

Ранее мы писали, что Subaru Forester пятого поколения пережил рестайлинг. Проще всего новинку можно опознать спереди, где появились фары более замысловатой формы.

Также Фокус сообщал, что новый седан Subaru Impreza WRX получит черты кроссовера. Премьера должна состояться на автосалоне в Нью-Йорке уже в этом году.