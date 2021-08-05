Subaru перетворить Forester на "злий" позашляховик

Subaru готує Forester у позашляховому виконанні Wilderness. Первістком цієї спеціальної лінійки раніше цього року став флагманський Outback.

Wilderness з англійської перекладається як "дика місцевість". Як Фокус повідомляв раніше, навесні "дике" виконання отримав повнопривідний універсал Outback. Тепер прийшла черга розширення лінійки до двох моделей.

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І хоча наразі японський автовиробник не розкриває її назву, поширивши єдиний тизер, але форма дверей, крила та накладки на колісній арці, які ми бачимо на фото, недвозначно вказують на Forester.

Можна припустити, що новинка отримає той же пакет заводського тюнінгу, що й "Аутбек" раніше. Серед ключових доробок — жорсткіша підвіска, новий позашляховий режим у системі X-Mode, чорне матове покриття антивідблиску на капоті, збільшений кліренс, а також "злішй" зовнішній обвіс із нефарбованого пластику.

Цифри геометричної прохідності доопрацьованого Outback Wilderness показують, що універсал отримав надбавку в 20 мм, кут в'їзду зріс із 18,6 до 20 градусів, а кут з'їзду — до 21,7 проти 23,6 градусів у "громадянській" версії. Повний список доробок для Subaru Forester у виконанні Wilderness стане відомий ближче до старту продажів.

Раніше ми писали, що Subaru Forester п'ятого покоління пережив рестайлінг. Найпростіше новинку можна впізнати спереду, де з'явилися фари більш хитромудрої форми.

Також Фокус повідомляв, що новий седан Subaru Impreza WRX отримає риси кросовера. Прем'єра повинна відбутися на автосалоні в Нью-Йорку вже цього року.