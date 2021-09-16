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Обновленный Geely Emgrand X6 Pro в Украине может стать достойным конкурентом Chery, Haval и MG

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китайский кроссовер, экстерьер Geely Emgrand X6 Pro, внешность, вид сбоку
Фото: Geely | Длина кроссовера составляет 4,5 метра

Начиная с 2012 года, это уже пятое обновление китайского кроссовера Geely Emgrand X6 Pro. И он уже ничем не напоминает Geely Emgrand X7, которые некогда продавались в Украине.

Основные изменения во внешности коснулись передней части обновленного кроссовера: это новый бампер и более крупная решетка радиатора с вертикальными жалюзи. Сзади обращает на себя внимание светодиодная полоса, которая соединила фонари.

китайский кроссовер, экстерьер Geely Emgrand X6 Pro, внешность, вид спереди
Новый "частокол" решетки радиатора
Фото: Geely
китайский кроссовер, экстерьер Geely Emgrand X6 Pro, внешность, вид сзади
Задние фонари соединила светодиодная полоса
Фото: Geely

В салоне изменения заметны в форме центральной консоли и замаскированным дефлекторам обдува. Перед водителем щиток с классическими аналоговыми приборами, а в центре торпедо сенсорная панель мультимедиа. В зависимости от комплектации диагональю 8,0 или 12,3 дюйма.

китайский кроссовер, интерьер Geely Emgrand X6 Pro, салон, передняя панель
Дефлекторы обдува оригинально замаскированы в декоративный элемент
Фото: Geely

Под капотом обновленного кроссовера Geely Emgrand X6 Pro бензиновый турбированный двигатель объемом 1,4 литра. Который развивает 141 л.с. Он работает с механической или автоматической коробкой передач.

Если бы марка Geely вернулась на украинский рынок с обновленным кроссовером Emgrand X6 Pro и с ценой в районе $15 000, то могла бы соперничать с Chery Tiggo 7 Pro, HAVAL JOLION и MG HS.

китайский кроссовер, экстерьер Geely Emgrand X6 Pro, внешность, вид спереди и сбоку
Вот так автомобиль выглядел до обновления ...
Фото: Geely
китайский кроссовер, экстерьер Geely Emgrand X6 Pro, внешность, вид спереди и сбоку
... вот так выглядит после рестайлинга
Фото: Geely

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