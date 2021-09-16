Оновлений Geely Emgrand X6 Pro в Україні може стати гідним конкурентом Chery, Haval і MG
Починаючи з 2012 року, це вже п'яте оновлення китайського кросовера Geely Emgrand X6 Pro. І він уже нічим не нагадує Geely Emgrand X7, які колись продавали в Україні.
Основні зміни в зовнішності торкнулися передньої частини оновленого кросовера: це новий бампер і більші ґрати радіатора з вертикальними жалюзі. Ззаду звертає на себе увагу світлодіодна смуга, яка поєднала ліхтарі.
У салоні зміни помітні в формі центральної консолі і замаскованих дефлекторів обдування. Перед водієм щиток із класичними аналоговими приладами, а в центрі торпедо сенсорна панель мультимедіа. Залежно від комплектації, діагоналлю 8,0 або 12,3 дюйма.
Під капотом оновленого кросовера Geely Emgrand X6 Pro бензиновий турбований двигун об'ємом 1,4 літра, який розвиває 141 к.с. Він працює з механічною або автоматичною коробкою передач.
Якби марка Geely повернулася на український ринок з оновленим кросовером Emgrand X6 Pro і з ціною в районі $15 000, то могла б змагатися з Chery Tiggo 7 Pro, HAVAL JOLION і MG HS.
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