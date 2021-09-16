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Оновлений Geely Emgrand X6 Pro в Україні може стати гідним конкурентом Chery, Haval і MG

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китайський кросовер, екстер'єр Geely Emgrand X6 Pro, зовнішність, вид збоку
Фото: Geely | Довжина кросовера складає 4,5 метра

Починаючи з 2012 року, це вже п'яте оновлення китайського кросовера Geely Emgrand X6 Pro. І він уже нічим не нагадує Geely Emgrand X7, які колись продавали в Україні.

Основні зміни в зовнішності торкнулися передньої частини оновленого кросовера: це новий бампер і більші ґрати радіатора з вертикальними жалюзі. Ззаду звертає на себе увагу світлодіодна смуга, яка поєднала ліхтарі.

китайський кросовер, екстер'єр Geely Emgrand X6 Pro, зовнішність, вигляд спереду
Новий "частокіл" решітки радіатора
Фото: Geely
китайський кросовер, екстер'єр Geely Emgrand X6 Pro, зовнішність, вигляд ззаду
Задні ліхтарі поєднала світлодіодна смуга
Фото: Geely

У салоні зміни помітні в формі центральної консолі і замаскованих дефлекторів обдування. Перед водієм щиток із класичними аналоговими приладами, а в центрі торпедо сенсорна панель мультимедіа. Залежно від комплектації, діагоналлю 8,0 або 12,3 дюйма.

китайський кросовер, інтер'єр Geely Emgrand X6 Pro, салон, передня панель
Дефлектори обдування оригінально замасковані в декоративний елемент
Фото: Geely

Під капотом оновленого кросовера Geely Emgrand X6 Pro бензиновий турбований двигун об'ємом 1,4 літра, який розвиває 141 к.с. Він працює з механічною або автоматичною коробкою передач.

Якби марка Geely повернулася на український ринок з оновленим кросовером Emgrand X6 Pro і з ціною в районі $15 000, то могла б змагатися з Chery Tiggo 7 Pro, HAVAL JOLION і MG HS.

китайський кросовер, екстер'єр Geely Emgrand X6 Pro, зовнішність, вигляд спереду і збоку
Ось такий вигляд автомобіль мав до поновлення ...
Фото: Geely
китайський кросовер, екстер'єр Geely Emgrand X6 Pro, зовнішність, вигляд спереду і збоку
... ось такий вигляд має після рестайлінгу
Фото: Geely

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