Оновлений Geely Emgrand X6 Pro в Україні може стати гідним конкурентом Chery, Haval і MG

Починаючи з 2012 року, це вже п'яте оновлення китайського кросовера Geely Emgrand X6 Pro. І він уже нічим не нагадує Geely Emgrand X7, які колись продавали в Україні.

Основні зміни в зовнішності торкнулися передньої частини оновленого кросовера: це новий бампер і більші ґрати радіатора з вертикальними жалюзі. Ззаду звертає на себе увагу світлодіодна смуга, яка поєднала ліхтарі.

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[ + – ] Новий "частокіл" решітки радіатора Фото: Geely [ + – ] Задні ліхтарі поєднала світлодіодна смуга Фото: Geely

У салоні зміни помітні в формі центральної консолі і замаскованих дефлекторів обдування. Перед водієм щиток із класичними аналоговими приладами, а в центрі торпедо сенсорна панель мультимедіа. Залежно від комплектації, діагоналлю 8,0 або 12,3 дюйма.

[ + – ] Дефлектори обдування оригінально замасковані в декоративний елемент Фото: Geely

Під капотом оновленого кросовера Geely Emgrand X6 Pro бензиновий турбований двигун об'ємом 1,4 літра, який розвиває 141 к.с. Він працює з механічною або автоматичною коробкою передач.

Якби марка Geely повернулася на український ринок з оновленим кросовером Emgrand X6 Pro і з ціною в районі $15 000, то могла б змагатися з Chery Tiggo 7 Pro, HAVAL JOLION і MG HS.

[ + – ] Ось такий вигляд автомобіль мав до поновлення ... Фото: Geely [ + – ] ... ось такий вигляд має після рестайлінгу Фото: Geely

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