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Мусор вместо кожи: Volvo представили инновационную отделку салона

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Volvo C40 Recharge, электромобиль Volvo, Салон Volvo, экстерьер
Фото: Volvo | Volvo C40 Recharge уже недоступен с кожанным салоном

Новые электрокары Volvo не будут доступны с кожаным салоном. Вместо этого предложат материалы, полученные путем вторичной переработки.

Volvo постепенно отказывается от кожи в салонах автомобилей. Начнут с электрокаров – новый Volvo C40 Recharge уже нельзя заказать с кожаным салоном.

Примечательно, что речь идет не только о защите прав животных и Volvo не призывает своих клиентов стать вегетарианцами. Решение объясняют, прежде всего, заботой об окружающей среде. Дело в том, что скотоводство и производство кожи являются крупными источниками СО2 и шведы таким образом решили снизить вредные выбросы в атмосферу.

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Среди вариантов внутренней отделки появилась шерсть
Фото: Volvo

Вместо кожи предложат экологически чистую шерсть. Кроме того, Volvo своими силами разработали кожзаменитель Nordico – производят его из переработанных пластиковых бутылок, винных пробок и мусора, найденного в шведских лесах.

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Интересно, что отделка деревом в салонах Volvo остается. Но этот материал будут покупать только у сознательных поставщиков, которые собирают для переработки уже упавшие деревья.

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Кожзам Nordico получен из переработанного мусора
Фото: Volvo

Volvo полностью откажется от кожи в салонах автомобилей до 2030 года. Именно тогда шведский бренд полностью перейдет на электрокары и станет карбон-нейтральным – при производстве авто не будет выделяться СО2.

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