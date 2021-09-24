Сміття замість шкіри: Volvo представили інноваційну обробку салону

Нові електрокари Volvo не будуть доступні зі шкіряним салоном. Замість цього запропонують матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

Volvo поступово відмовляється від шкіри в салонах автомобілів. Почнуть з електрокарів — новий Volvo C40 Recharge уже не можна замовити зі шкіряним салоном.

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Примітно, що мова йде не тільки про захист прав тварин і Volvo не закликає своїх клієнтів стати вегетаріанцями. Рішення пояснюють, перш за все, турботою про навколишнє середовище. Справа в тому, що скотарство та виробництво шкіри є великими джерелами СО2 і шведи таким чином вирішили знизити шкідливі викиди в атмосферу.

[ + – ] Серед варіантів внутрішньої обробки з'явилася шерсть Фото: Volvo

Замість шкіри запропонують екологічно чисту шерсть. Крім того, Volvo своїми силами розробили шкірозамінник Nordico — виробляють його з перероблених пластикових пляшок, винних корків і сміття, знайденого в шведських лісах.

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Цікаво, що обробка деревом у салонах Volvo залишається. Але цей матеріал купуватимуть тільки у свідомих постачальників, які збирають для переробки вже повалені дерева.

[ + – ] Шкірзам Nordico отриманий з переробленого сміття Фото: Volvo

Volvo повністю відмовиться від шкіри в салонах автомобілів до 2030 року. Саме тоді шведський бренд повністю перейде на електрокари і стане карбон-нейтральним — при виробництві авто не буде виділятися СО2.

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