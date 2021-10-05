Названы самые популярные автомобили в Украине
Больше всего украинцы покупают новые кроссоверы и внедорожники. Также пользуются спросом недорогие бюджетные модели.
Опубликован рейтинг самых популярных новых автомобилей в Украине. Его составил Институт исследования авторынка на основе данных о продажах авто за сентябрь 2021 года.
Всего, по данным Институт исследования авторынка, в сентябре украинцы приобрели 9851 новый легковой автомобиль, что на 24,7% больше, чем в сентябре прошлого года. Лидером рынка остается Kia Sportage – продано 679 кроссоверов.
Второе место занимает Toyota RAV4 (526 авто), а третье – Renault Sandero (368). В пятерку лучших также попали Renault Duster (351 шт.) и Toyota Land Cruiser Prado (283).
Самые популярные новые авто в Украине за сентябрь:
- Kia Sportage – 679 проданных авто
- Toyota RAV4 – 526
- Renault Sandero – 368
- Renault Duster – 351
- Toyota Land Cruiser Prado – 283
- Toyota Camry – 267
- Mitsubishi Outlander – 239
- Nissan Qashqai – 212
- Renault Logan 212
- Volkswagen Touareg – 207
Большинство популярных моделей– кроссоверы и внедорожники, их в ТОП-10 целых семь. Также пользуются спросом недорогие бюджетные авто.
Кроме того, назвали самые популярные модели украинского производства:
- Skoda Kodiaq – 105 проданных авто
- Kia Rio X-Line – 93
- Lada Vesta – 78
- Skoda Karoq – 69
- Renault Arkana – 59
Продажи новых авто в Украине могли бы быть и больше, но на складах дилеров образовался дефицит автомобилей популярных моделей. Некоторые из них приходится ждать по несколько месяцев.
Также Фокус ранее рассказывал, что вскоре украинцы смогут оформить покупку авто онлайн.