Названы самые популярные автомобили в Украине

Больше всего украинцы покупают новые кроссоверы и внедорожники. Также пользуются спросом недорогие бюджетные модели.

Опубликован рейтинг самых популярных новых автомобилей в Украине. Его составил Институт исследования авторынка на основе данных о продажах авто за сентябрь 2021 года.

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Всего, по данным Институт исследования авторынка, в сентябре украинцы приобрели 9851 новый легковой автомобиль, что на 24,7% больше, чем в сентябре прошлого года. Лидером рынка остается Kia Sportage – продано 679 кроссоверов.

[ + – ] Самый популярный автомобиль в Украине - кроссовер Kia Sportage Фото: Kia

Второе место занимает Toyota RAV4 (526 авто), а третье – Renault Sandero (368). В пятерку лучших также попали Renault Duster (351 шт.) и Toyota Land Cruiser Prado (283).

Самые популярные новые авто в Украине за сентябрь:

Kia Sportage – 679 проданных авто Toyota RAV4 – 526 Renault Sandero – 368 Renault Duster – 351 Toyota Land Cruiser Prado – 283 Toyota Camry – 267 Mitsubishi Outlander – 239 Nissan Qashqai – 212 Renault Logan 212 Volkswagen Touareg – 207

Большинство популярных моделей– кроссоверы и внедорожники, их в ТОП-10 целых семь. Также пользуются спросом недорогие бюджетные авто.

[ + – ] Skoda Kodiaq - самая популярная модель отечественной сборки Фото: Skoda

Кроме того, назвали самые популярные модели украинского производства:

Skoda Kodiaq – 105 проданных авто Kia Rio X-Line – 93 Lada Vesta – 78 Skoda Karoq – 69 Renault Arkana – 59

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Продажи новых авто в Украине могли бы быть и больше, но на складах дилеров образовался дефицит автомобилей популярных моделей. Некоторые из них приходится ждать по несколько месяцев.

Также Фокус ранее рассказывал, что вскоре украинцы смогут оформить покупку авто онлайн.