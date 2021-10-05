Разделы
Материалы
Авто

Названы самые популярные автомобили в Украине

444
Продажи новых авто, Продажи новых авто в Украине, авторынок Украины, самые популярные авто в Украине
Фото: Alamy | Чаще всего украинцы выбирают кроссоверы и внедорожники

Больше всего украинцы покупают новые кроссоверы и внедорожники. Также пользуются спросом недорогие бюджетные модели.

Опубликован рейтинг самых популярных новых автомобилей в Украине. Его составил Институт исследования авторынка на основе данных о продажах авто за сентябрь 2021 года.

Всего, по данным Институт исследования авторынка, в сентябре украинцы приобрели 9851 новый легковой автомобиль, что на 24,7% больше, чем в сентябре прошлого года. Лидером рынка остается Kia Sportage – продано 679 кроссоверов.

Продажи новых авто, Продажи новых авто в Украине, авторынок Украины, самые популярные авто в Украине
Самый популярный автомобиль в Украине - кроссовер Kia Sportage
Фото: Kia

Второе место занимает Toyota RAV4 (526 авто), а третье – Renault Sandero (368). В пятерку лучших также попали Renault Duster (351 шт.) и Toyota Land Cruiser Prado (283).

Самые популярные новые авто в Украине за сентябрь:

  1. Kia Sportage – 679 проданных авто
  2. Toyota RAV4 – 526
  3. Renault Sandero – 368
  4. Renault Duster – 351
  5. Toyota Land Cruiser Prado – 283
  6. Toyota Camry – 267
  7. Mitsubishi Outlander – 239
  8. Nissan Qashqai – 212
  9. Renault Logan 212
  10. Volkswagen Touareg – 207

Большинство популярных моделей– кроссоверы и внедорожники, их в ТОП-10 целых семь. Также пользуются спросом недорогие бюджетные авто.

Продажи новых авто, Продажи новых авто в Украине, авторынок Украины, самые популярные авто в Украине
Skoda Kodiaq - самая популярная модель отечественной сборки
Фото: Skoda

Кроме того, назвали самые популярные модели украинского производства:

  1. Skoda Kodiaq – 105 проданных авто
  2. Kia Rio X-Line – 93
  3. Lada Vesta – 78
  4. Skoda Karoq – 69
  5. Renault Arkana – 59
Важно
В Украине начали штрафовать владельцев авто на 51 тыс. гривен за нарушение ГВН
В Украине начали штрафовать владельцев авто на 51 тыс. гривен за нарушение ГВН

Продажи новых авто в Украине могли бы быть и больше, но на складах дилеров образовался дефицит автомобилей популярных моделей. Некоторые из них приходится ждать по несколько месяцев.

Также Фокус ранее рассказывал, что вскоре украинцы смогут оформить покупку авто онлайн.