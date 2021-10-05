Названі найпопулярніші автомобілі в Україні
Найбільше українці купують нові кросовери і позашляховики. Також користуються попитом недорогі бюджетні моделі.
Опубліковано рейтинг найпопулярніших нових автомобілів в Україні. Його склав Інститут дослідження авторинку на основі даних про продажі авто за вересень 2021 року.
Всього, за даними Інституту дослідження авторинку, у вересні українці придбали 9851 новий легковий автомобіль, що на 24,7% більше, ніж у вересні минулого року. Лідером ринку залишається Kia Sportage — продано 679 кросоверів.
Друге місце займає Toyota RAV4 (526 авто), а третє — Renault Sandero (368). У п'ятірку кращих також потрапили Renault Duster (351 шт.) І Toyota Land Cruiser Prado (283).
Найпопулярніші нові авто в Україні за вересень:
- Kia Sportage — 679 проданих авто
- Toyota RAV4 — 526
- Renault Sandero — 368
- Renault Duster — 351
- Toyota Land Cruiser Prado — 283
- Toyota Camry — 267
- Mitsubishi Outlander — 239
- Nissan Qashqai — 212
- Renault Logan 212
- Volkswagen Touareg — 207
Більшість популярних моделей — кросовери і позашляховики, їх у ТОП-10 аж сім. Також користуються попитом недорогі бюджетні авто.
Крім того, назвали найпопулярніші моделі українського виробництва:
- Skoda Kodiaq — 105 проданих авто
- Kia Rio X-Line — 93
- Lada Vesta — 78
- Skoda Karoq — 69
- Renault Arkana — 59
Продажі нових авто в Україні могли б бути і більшими, але на складах дилерів утворився дефіцит автомобілів популярних моделей. Деякі з них доводиться чекати по кілька місяців.
Також Фокус раніше розповідав, що незабаром українці зможуть оформити покупку авто онлайн.