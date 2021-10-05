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Названі найпопулярніші автомобілі в Україні

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Продажі нових авто, продажі нових авто в Україні, авторинок України, найпопулярніші авто в Україні
Фото: Alamy | Найчастіше українці вибирають кросовери і позашляховики

Найбільше українці купують нові кросовери і позашляховики. Також користуються попитом недорогі бюджетні моделі.

Опубліковано рейтинг найпопулярніших нових автомобілів в Україні. Його склав Інститут дослідження авторинку на основі даних про продажі авто за вересень 2021 року.

Всього, за даними Інституту дослідження авторинку, у вересні українці придбали 9851 новий легковий автомобіль, що на 24,7% більше, ніж у вересні минулого року. Лідером ринку залишається Kia Sportage — продано 679 кросоверів.

Продажі нових авто, продажі нових авто в Україні, авторинок України, найпопулярніші авто в Україні
Найпопулярніший автомобіль в Україні — кросовер Kia Sportage
Фото: Kia

Друге місце займає Toyota RAV4 (526 авто), а третє — Renault Sandero (368). У п'ятірку кращих також потрапили Renault Duster (351 шт.) І Toyota Land Cruiser Prado (283).

Найпопулярніші нові авто в Україні за вересень:

  1. Kia Sportage — 679 проданих авто
  2. Toyota RAV4 — 526
  3. Renault Sandero — 368
  4. Renault Duster — 351
  5. Toyota Land Cruiser Prado — 283
  6. Toyota Camry — 267
  7. Mitsubishi Outlander — 239
  8. Nissan Qashqai — 212
  9. Renault Logan 212
  10. Volkswagen Touareg — 207

Більшість популярних моделей — кросовери і позашляховики, їх у ТОП-10 аж сім. Також користуються попитом недорогі бюджетні авто.

Продажі нових авто, продажі нових авто в Україні, авторинок України, найпопулярніші авто в Україні
Skoda Kodiaq — найпопулярніша модель вітчизняного складання
Фото: Skoda

Крім того, назвали найпопулярніші моделі українського виробництва:

  1. Skoda Kodiaq — 105 проданих авто
  2. Kia Rio X-Line — 93
  3. Lada Vesta — 78
  4. Skoda Karoq — 69
  5. Renault Arkana — 59
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Продажі нових авто в Україні могли б бути і більшими, але на складах дилерів утворився дефіцит автомобілів популярних моделей. Деякі з них доводиться чекати по кілька місяців.

Також Фокус раніше розповідав, що незабаром українці зможуть оформити покупку авто онлайн.