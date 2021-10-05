Названі найпопулярніші автомобілі в Україні

Найбільше українці купують нові кросовери і позашляховики. Також користуються попитом недорогі бюджетні моделі.

Опубліковано рейтинг найпопулярніших нових автомобілів в Україні. Його склав Інститут дослідження авторинку на основі даних про продажі авто за вересень 2021 року.

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Всього, за даними Інституту дослідження авторинку, у вересні українці придбали 9851 новий легковий автомобіль, що на 24,7% більше, ніж у вересні минулого року. Лідером ринку залишається Kia Sportage — продано 679 кросоверів.

[ + – ] Найпопулярніший автомобіль в Україні — кросовер Kia Sportage Фото: Kia

Друге місце займає Toyota RAV4 (526 авто), а третє — Renault Sandero (368). У п'ятірку кращих також потрапили Renault Duster (351 шт.) І Toyota Land Cruiser Prado (283).

Найпопулярніші нові авто в Україні за вересень:

Kia Sportage — 679 проданих авто Toyota RAV4 — 526 Renault Sandero — 368 Renault Duster — 351 Toyota Land Cruiser Prado — 283 Toyota Camry — 267 Mitsubishi Outlander — 239 Nissan Qashqai — 212 Renault Logan 212 Volkswagen Touareg — 207

Більшість популярних моделей — кросовери і позашляховики, їх у ТОП-10 аж сім. Також користуються попитом недорогі бюджетні авто.

[ + – ] Skoda Kodiaq — найпопулярніша модель вітчизняного складання Фото: Skoda

Крім того, назвали найпопулярніші моделі українського виробництва:

Skoda Kodiaq — 105 проданих авто Kia Rio X-Line — 93 Lada Vesta — 78 Skoda Karoq — 69 Renault Arkana — 59

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Продажі нових авто в Україні могли б бути і більшими, але на складах дилерів утворився дефіцит автомобілів популярних моделей. Деякі з них доводиться чекати по кілька місяців.

Також Фокус раніше розповідав, що незабаром українці зможуть оформити покупку авто онлайн.