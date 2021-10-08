Land Cruiser на максималках: показали первые фото и видео нового Lexus LX600
Новый Lexus LX предложат в бензиновой и гибридной версиях. Внедорожнику существенно расширят комплектацию.
Представлены первые тизеры Lexus LX нового поколения. Роскошного собрата Toyota Land Cruiser частично рассекретили на фото и видео перед официальной премьерой 13 октября. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Тизеры Lexus LX 2022 дают возможность разглядеть отдельные детали внедорожника. Так, от Toyota Land Cruiser 300 он отличается дизайном фонарей. Наверняка автомобиль получит и огромную веретенообразную решетку Lexus.
По габаритам новый Lexus LX будет сопоставим с предшественником – около 5 м в длину и примерно 2 м в ширину при колесной базе в 2850 мм. Построен он на современной рамной платформе TNGA-F.Важно
Салон Lexus LX 2022 не показали, но его компоновка не изменится по сравнению с Land Cruiser 300. Конечно, в отделке используют кожу и дерево.
Комплектация Lexus LX будет включать четырехзонный климат-контроль, электроприводы сидений и двери багажника, вентиляцию сидений, проекцию на лобовое стекло и сканер отпечатков пальцев.
Рассекречен бензиновый вариант LX600 с 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо на 415 л. с. Также ожидается гибрид Lexus LX750h с 443-сильной установкой от новой Toyota Tundra 2022. А вот 3,3-литровый турбодизель пока под вопросом. Все версии получат 10-ступенчатую АКПП и полный привод с понижающей передачей.
Ранее Фокус рассказывал, что Lexus представил новый компактный кроссовер NX. Он стал первым подзаряжаемым гибридом марки.