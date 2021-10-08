Land Cruiser на максималках: показали первые фото и видео нового Lexus LX600

Новый Lexus LX предложат в бензиновой и гибридной версиях. Внедорожнику существенно расширят комплектацию.

Представлены первые тизеры Lexus LX нового поколения. Роскошного собрата Toyota Land Cruiser частично рассекретили на фото и видео перед официальной премьерой 13 октября. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Тизеры Lexus LX 2022 дают возможность разглядеть отдельные детали внедорожника. Так, от Toyota Land Cruiser 300 он отличается дизайном фонарей. Наверняка автомобиль получит и огромную веретенообразную решетку Lexus.

[ + – ] Lexus LX построен на новой рамной платформе Фото: Lexus

По габаритам новый Lexus LX будет сопоставим с предшественником – около 5 м в длину и примерно 2 м в ширину при колесной базе в 2850 мм. Построен он на современной рамной платформе TNGA-F.

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Салон Lexus LX 2022 не показали, но его компоновка не изменится по сравнению с Land Cruiser 300. Конечно, в отделке используют кожу и дерево.

Комплектация Lexus LX будет включать четырехзонный климат-контроль, электроприводы сидений и двери багажника, вентиляцию сидений, проекцию на лобовое стекло и сканер отпечатков пальцев.

[ + – ] Внедорожник станет роскошнее и богаче оснащен

Рассекречен бензиновый вариант LX600 с 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо на 415 л. с. Также ожидается гибрид Lexus LX750h с 443-сильной установкой от новой Toyota Tundra 2022. А вот 3,3-литровый турбодизель пока под вопросом. Все версии получат 10-ступенчатую АКПП и полный привод с понижающей передачей.

Ранее Фокус рассказывал, что Lexus представил новый компактный кроссовер NX. Он стал первым подзаряжаемым гибридом марки.