Land Cruiser на максималках: показали перші фото та відео нового Lexus LX600

Новий Lexus LX запропонують у бензиновій та гібридній версії. Позашляховику істотно розширять комплектацію.

Представлені перші тизери Lexus LX нового покоління. Розкішного побратима Toyota Land Cruiser частково розсекретили на фото та відео перед офіційною прем'єрою 13 жовтня. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Тизери Lexus LX 2 022 дають можливість розгледіти окремі деталі позашляховика. Так, від Toyota Land Cruiser 300 він відрізняється дизайном ліхтарів. Напевно, автомобіль отримає ще більші веретеноподібні ґрати Lexus.

[ + – ] Lexus LX побудований на новій рамній платформі Фото: Lexus

За габаритами новий Lexus LX буде схожим на попередника — близько 5 м у довжину та приблизно 2 м в ширину при колісній базі у 2850 мм. Побудований він на сучасній рамній платформі TNGA-F.

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Салон Lexus LX 2022 не показали, але його компонування не зміниться в порівнянні з Land Cruiser 300. Звичайно, в обробці використовують шкіру та дерево.

Комплектація Lexus LX включатиме чотиризонний клімат-контроль, електроприводи сидінь і дверей багажника, вентиляцію сидінь, проекцію на лобове скло та сканер відбитків пальців.

[ + – ] Позашляховик стане розкішнішим і багатше оснащеним

Розсекречено бензиновий варіант LX600 із 3,5-літровим бензиновим V6 твін-турбо на 415 к. с. Також очікується гібрид Lexus LX750h із 443-сильною установкою від нової Toyota Tundra 2022. А ось 3,3-літровий турбодизель поки під питанням. Усі версії отримають 10-ступінчасту АКПП і повний привід із заниженою передачею.

Раніше Фокус розповідав, що Lexus представив новий компактний кросовер NX. Він став першим підзараджуваним гібридом марки.