Какие автомобили меньше всего и больше всего теряют в цене за 5 лет - исследование
Меньше всего при перепродаже дешевеют спортивные модели и внедорожники, а больше всего – электромобили и премиальные седаны.
В США провели исследование ликвидности автомобилей. Эксперты определили, какие модели больше всего и меньше всего дешевеют при перепродаже после пяти лет эксплуатации. Об этом пишет сайт iSeeCars, выступивший организатором исследования.
Исследование получилось довольно-таки масштабным: в его рамках проанализировали 8,2 миллиона объявлений по продаже авто 2016 года выпуска и подсчитали, какие модели меньше всего и больше всего потеряли в стоимости.
Выяснилось, что самый ликвидный авто современности – трехдверный Jeep Wrangler. Культовый внедорожник за 5 лет подешевел в среднем на 9,2%. Не намного отстала его пятидверная версия – она потеряла 10,5% цены. Примечательно, что в ТОП-10 ликвидных авто – сразу пять спортивных моделей.
Самые ликвидные автомобили в возрасте 5 лет:
- Jeep Wrangler – потеря 9,2% стоимости за 5 лет
- Jeep Wrangler Unlimited – 10,5%
- Porsche 911 – 12,8%
- Toyota Tacoma – 13,8%
- Toyota Tundra – 19,5%
- Ford Mustang – 21%
- Chevrolet Corvette – 22,7%
- Chevrolet Camaro – 23,6%
- Dodge Challenger – 24,4%
- Toyota 4Runner – 24,6%
А вот больше всего дешевеют электромобили (это связано с ресурсом их батареи) и седаны премиум-сегмента. Худший результат – у Nissan Leaf, он потерял 65,1% стоимости.Важно
Самые неликвидные автомобили современности:
- Nissan Leaf – потеря 65,1% стоимости за 5 лет
- BMW i3 – 63,1%
- BMW 7 Series – 61,5%
- Maserati Ghibli – 61,3%
- BMW X5 – 60,3%
- Jaguar XF – 59,5%
- BMW 5 Series – 59,1%
- Audi A6 – 58,2%
- Lincoln Navigator – 57,7%
- Volvo S60 – 57,3%
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