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Какие автомобили меньше всего и больше всего теряют в цене за 5 лет - исследование

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Фото: Getty Images | В рамках исследования проанализировали 8,2 млн. объявлений о продаже авто

Меньше всего при перепродаже дешевеют спортивные модели и внедорожники, а больше всего – электромобили и премиальные седаны.

В США провели исследование ликвидности автомобилей. Эксперты определили, какие модели больше всего и меньше всего дешевеют при перепродаже после пяти лет эксплуатации. Об этом пишет сайт iSeeCars, выступивший организатором исследования.

Исследование получилось довольно-таки масштабным: в его рамках проанализировали 8,2 миллиона объявлений по продаже авто 2016 года выпуска и подсчитали, какие модели меньше всего и больше всего потеряли в стоимости.

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Самый ликвидный авто современности - Jeep Wrangler
Фото: jeep.co.uk

Выяснилось, что самый ликвидный авто современности – трехдверный Jeep Wrangler. Культовый внедорожник за 5 лет подешевел в среднем на 9,2%. Не намного отстала его пятидверная версия – она потеряла 10,5% цены. Примечательно, что в ТОП-10 ликвидных авто – сразу пять спортивных моделей.

Самые ликвидные автомобили в возрасте 5 лет:

  1. Jeep Wrangler – потеря 9,2% стоимости за 5 лет
  2. Jeep Wrangler Unlimited – 10,5%
  3. Porsche 911 – 12,8%
  4. Toyota Tacoma – 13,8%
  5. Toyota Tundra – 19,5%
  6. Ford Mustang – 21%
  7. Chevrolet Corvette – 22,7%
  8. Chevrolet Camaro – 23,6%
  9. Dodge Challenger – 24,4%
  10. Toyota 4Runner – 24,6%
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Больше всего теряет в стоимости Nissan Leaf
Фото: Nissan

А вот больше всего дешевеют электромобили (это связано с ресурсом их батареи) и седаны премиум-сегмента. Худший результат – у Nissan Leaf, он потерял 65,1% стоимости.

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Самые неликвидные автомобили современности:

  1. Nissan Leaf – потеря 65,1% стоимости за 5 лет
  2. BMW i3 – 63,1%
  3. BMW 7 Series – 61,5%
  4. Maserati Ghibli – 61,3%
  5. BMW X5 – 60,3%
  6. Jaguar XF – 59,5%
  7. BMW 5 Series – 59,1%
  8. Audi A6 – 58,2%
  9. Lincoln Navigator – 57,7%
  10. Volvo S60 – 57,3%

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