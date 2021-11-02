Представлен самый быстрый автомобиль в мире: у него 3000 сил и он развивает 500 км/ч

Новый SP Automotive Chaos вдвое мощнее, чем Bugatti Chiron. Всего выпустят лишь 20 таких авто.

Молодая грецкая компания SP Automotive показала невероятное купе Chaos. Он станет самым мощным и самым быстрым серийным авто в мире. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Максимальная скорость Chaos превышает 500 км/ч Фото: carscoops.com

Новый SP Automotive Chaos – яркое футуристическое купе с развитым аэродинамическим пакетом. Дизайн передней части выполнен в духе гоночных болидов. По меркам суперкаров автомобиль довольно-таки крупный:

Длина – 5053 мм

Ширина – 2068 мм

Высота – 1151 мм

Колесная база – 2854 мм

Тем не менее, весит авто всего 1272 кг, ведь в его конструкции активно используется карбон. Углеволокно преобладает и в отделке салона. Цифровая панель приборов установлена прямо на руле, а у пассажира есть свой дисплей. Данные проецируются на лобовое стекло.

[ + – ] Часть деталей авто распечатаны на 3D-принтере Фото: carscoops.com

Значительная часть деталей Chaos напечатали на 3D-принтере. Это и элементы салона, и колесные диски, и выхлопные трубы, и даже поршни.

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SP Automotive Chaos называют первым в мире ультракаром, то есть ставят его выше над суперкарами и гиперкарами. Оснастили его 4,0-литровым V10 с двумя турбинами и предложат две версии модели:

Earth Version – мощность 2049 л. с. при 11 000 об/мин, крутящий момент 1389 Н∙м , разгон до 100 км/ч за 1,9 с , а до 300 км/ч – за 7,9 с.

при 11 000 об/мин, крутящий момент , разгон до 100 км/ч за , а до 300 км/ч – за с. Zero Gravity – мощность 3065 л. с. при 11 800 об/мин, крутящий момент 1984 Н∙м, разгон до 100 км/ч за 1,55 с, а до 300 км/ч – за 7,1 с.

[ + – ] Цифровой щиток приборов поместили прямо на руль Фото: carscoops.com

Максимальная скорость в обоих вариантах превышает 500 км/ч. Для сравнения: у Bugatti Chiron — 1500-сильный мотор и он развивает 420 км/ч. SP Automotive Chaos попытается побить мировой рекорд скорости на немецком автодроме Эра-Лессьен, где свои достижения установили Bugatti Veyron и Chiron.

Всего планируют выпустить лишь 20 SP Automotive Chaos. Вариант Earth Version стоить 5,5 млн. евро, а Zero Gravity – 12,4 млн. евро.

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