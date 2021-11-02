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Представлений найшвидший автомобіль у світі: у нього 3000 сил і він розвиває 500 км/год

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SP Automotive Chaos, найшвидший автомобіль у світі, рекорд швидкості
Фото: carscoops.com | Вартість SP Automotive Chaos – від 5,5 млн євро

Новий SP Automotive Chaos вдвічі потужніший, ніж Bugatti Chiron. Усього випустять лише 20 таких авто.

Молода грецька компанія SP Automotive показала неймовірне купе Chaos. Він стане найпотужнішим і найшвидшим серійним авто у світі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

SP Automotive Chaos, найшвидший автомобіль у світі, рекорд швидкості
Максимальна швидкість Chaos перевищує 500 км/год
Фото: carscoops.com

Новий SP Automotive Chaos — яскраве футуристичне купе з розвиненим аеродинамічним пакетом. Дизайн передньої частини виконаний у дусі гоночних болідів. За мірками суперкарів автомобіль досить великий:

  • Довжина – 5053 мм
  • Ширина – 2068 мм
  • Висота – 1151 мм
  • Колісна база – 2854 мм

Тим не менш, важить авто всього 1272 кг, адже в конструкції активно використовується карбон. Вуглеволокно переважає і в обробці салону. Цифрова панель приладів встановлена прямо на кермі, а пасажир має свій дисплей. Дані проєктуються на лобове скло.

SP Automotive Chaos, найшвидший автомобіль у світі, рекорд швидкості
Частина деталей авто роздрукована на 3D-принтері
Фото: carscoops.com

Значну частину деталей Chaos надрукували на 3D-принтері. Це і елементи салону, і колісні диски, і вихлопні труби, і навіть поршні.

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SP Automotive Chaos називають першим у світі ультракаром, тобто ставлять його вище над суперкарами та гіперкарами. Оснастили його 4,0-літровим V10 з двома турбінами та запропонують дві версії моделі:

  • Earth Version – потужність 2049 к. с. при 11 000 об/хв, момент, що крутить, 1389 Н∙м, розгін до 100 км/год за 1,9 с, а до 300 км/год – за 7,9 с.
  • Zero Gravity – потужність 3065 к. с. при 11 800 об/хв, момент, що крутить 1984 Н∙м, розгін до 100 км/год за 1,55 с, а до 300 км/год — за 7,1 с.
SP Automotive Chaos, найшвидший автомобіль у світі, рекорд швидкості
Цифровий щиток приладів помістили прямо на кермо
Фото: carscoops.com

Максимальна швидкість в обох випадках перевищує 500 км/год. Для порівняння: у Bugatti Chiron – 1500-сильний мотор і він розвиває 420 км/год. SP Automotive Chaos спробує побити світовий рекорд швидкості на німецькому автодромі Ера-Лессьєн, де свої досягнення встановили Bugatti Veyron та Chiron.

Усього планують випустити лише 20 SP Automotive Chaos. Варіант Earth Version коштуватиме 5,5 млн євро, а Zero Gravity – 12,4 млн євро.

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