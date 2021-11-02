Представлений найшвидший автомобіль у світі: у нього 3000 сил і він розвиває 500 км/год

Новий SP Automotive Chaos вдвічі потужніший, ніж Bugatti Chiron. Усього випустять лише 20 таких авто.

Молода грецька компанія SP Automotive показала неймовірне купе Chaos. Він стане найпотужнішим і найшвидшим серійним авто у світі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Максимальна швидкість Chaos перевищує 500 км/год Фото: carscoops.com

Новий SP Automotive Chaos — яскраве футуристичне купе з розвиненим аеродинамічним пакетом. Дизайн передньої частини виконаний у дусі гоночних болідів. За мірками суперкарів автомобіль досить великий:

Довжина – 5053 мм

Ширина – 2068 мм

Висота – 1151 мм

Колісна база – 2854 мм

Тим не менш, важить авто всього 1272 кг, адже в конструкції активно використовується карбон. Вуглеволокно переважає і в обробці салону. Цифрова панель приладів встановлена прямо на кермі, а пасажир має свій дисплей. Дані проєктуються на лобове скло.

[ + – ] Частина деталей авто роздрукована на 3D-принтері Фото: carscoops.com

Значну частину деталей Chaos надрукували на 3D-принтері. Це і елементи салону, і колісні диски, і вихлопні труби, і навіть поршні.

Важливо

Швидше за Bugatti: встановлено новий світовий рекорд швидкості серед електромобілів (відео)

SP Automotive Chaos називають першим у світі ультракаром, тобто ставлять його вище над суперкарами та гіперкарами. Оснастили його 4,0-літровим V10 з двома турбінами та запропонують дві версії моделі:

Earth Version – потужність 2049 к. с. при 11 000 об/хв, момент, що крутить, 1389 Н∙м , розгін до 100 км/год за 1,9 с , а до 300 км/год – за 7,9 с .

при 11 000 об/хв, момент, що крутить, , розгін до 100 км/год за , а до 300 км/год – за . Zero Gravity – потужність 3065 к. с. при 11 800 об/хв, момент, що крутить 1984 Н∙м, розгін до 100 км/год за 1,55 с, а до 300 км/год — за 7,1 с.

[ + – ] Цифровий щиток приладів помістили прямо на кермо Фото: carscoops.com

Максимальна швидкість в обох випадках перевищує 500 км/год. Для порівняння: у Bugatti Chiron – 1500-сильний мотор і він розвиває 420 км/год. SP Automotive Chaos спробує побити світовий рекорд швидкості на німецькому автодромі Ера-Лессьєн, де свої досягнення встановили Bugatti Veyron та Chiron.

Усього планують випустити лише 20 SP Automotive Chaos. Варіант Earth Version коштуватиме 5,5 млн євро, а Zero Gravity – 12,4 млн євро.

Раніше Фокус розповідав про новий Chevrolet Corvette Z06. Він стане дешевою альтернативою суперкарам.