Представлений найшвидший автомобіль у світі: у нього 3000 сил і він розвиває 500 км/год
Новий SP Automotive Chaos вдвічі потужніший, ніж Bugatti Chiron. Усього випустять лише 20 таких авто.
Молода грецька компанія SP Automotive показала неймовірне купе Chaos. Він стане найпотужнішим і найшвидшим серійним авто у світі. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий SP Automotive Chaos — яскраве футуристичне купе з розвиненим аеродинамічним пакетом. Дизайн передньої частини виконаний у дусі гоночних болідів. За мірками суперкарів автомобіль досить великий:
- Довжина – 5053 мм
- Ширина – 2068 мм
- Висота – 1151 мм
- Колісна база – 2854 мм
Тим не менш, важить авто всього 1272 кг, адже в конструкції активно використовується карбон. Вуглеволокно переважає і в обробці салону. Цифрова панель приладів встановлена прямо на кермі, а пасажир має свій дисплей. Дані проєктуються на лобове скло.
Значну частину деталей Chaos надрукували на 3D-принтері. Це і елементи салону, і колісні диски, і вихлопні труби, і навіть поршні.Важливо
SP Automotive Chaos називають першим у світі ультракаром, тобто ставлять його вище над суперкарами та гіперкарами. Оснастили його 4,0-літровим V10 з двома турбінами та запропонують дві версії моделі:
- Earth Version – потужність 2049 к. с. при 11 000 об/хв, момент, що крутить, 1389 Н∙м, розгін до 100 км/год за 1,9 с, а до 300 км/год – за 7,9 с.
- Zero Gravity – потужність 3065 к. с. при 11 800 об/хв, момент, що крутить 1984 Н∙м, розгін до 100 км/год за 1,55 с, а до 300 км/год — за 7,1 с.
Максимальна швидкість в обох випадках перевищує 500 км/год. Для порівняння: у Bugatti Chiron – 1500-сильний мотор і він розвиває 420 км/год. SP Automotive Chaos спробує побити світовий рекорд швидкості на німецькому автодромі Ера-Лессьєн, де свої досягнення встановили Bugatti Veyron та Chiron.
Усього планують випустити лише 20 SP Automotive Chaos. Варіант Earth Version коштуватиме 5,5 млн євро, а Zero Gravity – 12,4 млн євро.
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