В Украине подскочил спрос электрокары: названы самые популярные модели

Спрос на электромобили в Украине вырос на треть. Увеличиваются продажи не только подержанных, но и новых электрокаров.

За октябрь в Украине впервые поставили на учет 897 электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост в 34,8%. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

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Как и прежде, большинство электромобилей в Украине (762 шт.) покупают подержанными. Впрочем, доля новых электрокаров постепенно растет и уже достигла 15% (135 авто).

[ + – ] Nissan Leaf остается самой популярной моделью в Украине Фото: Nissan

В подержанном сегменте лидером остается Nissan Leaf – в октябре зарегистрировали 167 авто. Второе место сохранила Tesla Model 3 (115 авто), а на третью позицию поднялся Renault Zoe (45 шт.).

Самые популярные б/у электромобили в Украине:

Nissan Leaf – 167 проданных авто Tesla Model 3 – 115 Renault Zoe – 45 Volkswagen e-Golf – 44 Chevrolet Bolt – 42 Renault Kangoo Z.E. – 42 Tesla Model S – 35 Tesla Model Y – 25 Hyundai Kona – 21 Audi e-tron – 20

[ + – ] Volvo XC40 Recharge стал лидером в сегменте новых электрокаров Фото: Volvo

Среди новых электромобилей ситуация иная: на первое место вышел кроссовер Volvo XC40 Recharge – в октябре украинцы купили 23 таких автомобиля. В тройку лидеров также вошли Hyundai Ioniq (16 шт.) и Audi e-tron (15).

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Самые популярные новые электромобили за октябрь:

Volvo XC40 Recharge – 23 проданных авто Hyundai Ioniq – 16 Audi e-tron – 15 Mercedes-Benz EQC – 9 JAC iEVS4 – 8 Hyundai Kona – 8 Jaguar i-Pace – 7 Nissan Leaf – 6 BMW i3 – 6 Honda M-NV – 5

Всего за 10 месяцев украинцы купили уже около 7 тыс. электромобилей – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же, по состоянию на 1 ноября, в нашей стране зарегистрировано 31 817 электрокаров. Больше всего их — в Киеве (6993 шт.), а также Одесской (4602) и Киевской (3656) областях.

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