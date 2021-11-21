Классика на новый лад: Ferrari показали свой самый экстремальный суперкар
Ferrari Daytona SP3 оснащен высокооборотистым 840-сильным V12. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.
Ferrari представили впечатляющий суперкар Daytona SP3. Трековая модель поступит в производство с 2022 года и будет посвящена юбилею победы в знаменитой гонке "24 часа Дайтоны" 1967 года – тогда красные жеребцы заняли на финише первые три места. Выпустят ее лимитированной серий из 599 авто стоимостью 2 млн. евро, сообщает официальный сайт Ferrari.
Дизайн Ferrari Daytona SP3 выполнен в духе модели 330 P4, триумфовавшей в гонке 55 лет назад. У среднемоторного купе схожий силуэт с выпуклыми крыльями и сдвинутым вперед салоном, а также характерные "жабры" сзади. Панели крыши выполнены съемными, а двери поднимаются вверх.
В то же время, огромное внимание уделили аэродинамике автомобиля. Среди интересных решений – специальные выдвижные заслонки для фар и каналы под днищем, по которым проходят потоки воздуха.
Практически все кузовные панели – карбоновые, этот же материал наряду с алькантарой преобладает и в отделке салона. Кресла выполнены в духе Ferrari 330 P4, а вот приборная панель – современная, цифровая.
Новый Ferrari Daytona SP3 оснащен 6,5-литровым высокооборотистым V12 от купе 812 Competizione. Он развивает 840 л. с. при 9250 об/мин, а его крутящий момент достигает 697 Н∙м при 7250 об/мин.Важно
С 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает всего 2,85 с, а до 200 км/ч – 7,4 с. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.
В линейке итальянской марки есть модели побыстрее, но легкая (1485 кг) Daytona SP3 – самый экстремальный суперкар Ferrari. Упор в трековой модели сделали на управляемость. Среди интересных деталей — система контроля заноса.
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