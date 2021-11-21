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Классика на новый лад: Ferrari показали свой самый экстремальный суперкар

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Фото: carscoops.com | Ferrari Daytona SP3 - сверхмощный трековый суперкар

Ferrari Daytona SP3 оснащен высокооборотистым 840-сильным V12. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Ferrari представили впечатляющий суперкар Daytona SP3. Трековая модель поступит в производство с 2022 года и будет посвящена юбилею победы в знаменитой гонке "24 часа Дайтоны" 1967 года – тогда красные жеребцы заняли на финише первые три места. Выпустят ее лимитированной серий из 599 авто стоимостью 2 млн. евро, сообщает официальный сайт Ferrari.

Дизайн Ferrari Daytona SP3 выполнен в духе модели 330 P4, триумфовавшей в гонке 55 лет назад. У среднемоторного купе схожий силуэт с выпуклыми крыльями и сдвинутым вперед салоном, а также характерные "жабры" сзади. Панели крыши выполнены съемными, а двери поднимаются вверх.

Ferrari Daytona SP3,Ferrari Daytona, суперкар Ferrari, новый Ferrari Daytona, Ferrari Daytona SP3, суперкар Ferrari
Автомобиль посвятили юбилею громкой победы в Дайтоне
Фото: carscoops.com

В то же время, огромное внимание уделили аэродинамике автомобиля. Среди интересных решений – специальные выдвижные заслонки для фар и каналы под днищем, по которым проходят потоки воздуха.

Практически все кузовные панели – карбоновые, этот же материал наряду с алькантарой преобладает и в отделке салона. Кресла выполнены в духе Ferrari 330 P4, а вот приборная панель – современная, цифровая.

Ferrari Daytona SP3,Ferrari Daytona, суперкар Ferrari, новый Ferrari Daytona, Ferrari Daytona SP3, суперкар Ferrari
У автомобиля хорошо проработана аэродинамика
Ferrari Daytona SP3,Ferrari Daytona, суперкар Ferrari, новый Ferrari Daytona, Ferrari Daytona SP3, суперкар Ferrari
Характерные "жабры" - черты Ferrari 330 P4
Ferrari Daytona SP3,Ferrari Daytona, суперкар Ferrari, новый Ferrari Daytona, Ferrari Daytona SP3, суперкар Ferrari
Показания приборов выведены на дисплей
Ferrari Daytona SP3,Ferrari Daytona, суперкар Ferrari, новый Ferrari Daytona, Ferrari Daytona SP3, суперкар Ferrari
В отделке салона использованы кожа и карбон
Ferrari Daytona SP3,Ferrari Daytona, суперкар Ferrari, новый Ferrari Daytona, Ferrari Daytona SP3, суперкар Ferrari
Ferrari Daytona SP3,Ferrari Daytona, суперкар Ferrari, новый Ferrari Daytona, Ferrari Daytona SP3, суперкар Ferrari
Ferrari Daytona SP3,Ferrari Daytona, суперкар Ferrari, новый Ferrari Daytona, Ferrari Daytona SP3, суперкар Ferrari
Ferrari Daytona SP3,Ferrari Daytona, суперкар Ferrari, новый Ferrari Daytona, Ferrari Daytona SP3, суперкар Ferrari

Новый Ferrari Daytona SP3 оснащен 6,5-литровым высокооборотистым V12 от купе 812 Competizione. Он развивает 840 л. с. при 9250 об/мин, а его крутящий момент достигает 697 Н∙м при 7250 об/мин.

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С 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает всего 2,85 с, а до 200 км/ч – 7,4 с. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Всего выпустят только 599 Ferrari Daytona SP3

В линейке итальянской марки есть модели побыстрее, но легкая (1485 кг) Daytona SP3 – самый экстремальный суперкар Ferrari. Упор в трековой модели сделали на управляемость. Среди интересных деталей — система контроля заноса.

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