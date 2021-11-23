В Украине появятся грузовые электромобили Renault: какие модели представят

В линейке коммерческих электромобилей Renault – три модели разного тоннажа. Некоторые способны проехать 300 км без подзарядки.

На украинский рынок выходят коммерческие электромобили Renault. В Renault Trucks анонсировали старт приема заказов на модели. Об этом сообщает Auto-consulting.

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[ + – ] Renault Master Z.E. Фото: Renault

На данный момент в линейке грузовых электрокаров Renault – три модели. Начальным является Renault Master Z.E.: его предлагают в трех вариантах длины и двух вариантах высоты, а также как фургон или кабину с грузовой платформой.

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Электромотор мощностью 75 л. с. позволяет развивать 100 км/ч. Запас хода составляет 120 км, а полная зарядка занимает 6 часов.

[ + – ] Renault D Z.E. Фото: Renault

Электромобиль Renault D Z.E. грузоподъемностью до 11 тонн предложен в двух вариантах колесной базы – 4400 и 5300 мм. Его мотор развивает 250 л. с. и 2-ступенчатой КПП, а емкость батареи может быть 200 или 300 кВт∙ч. Запас хода в топовой версии достигает 300 км, а время зарядки составляет 12 часов.

[ + – ] Renault D Wide Z.E. Фото: Renault

Renault D Wide Z.E с колесной базой 3900 м также может перевозить до 11 тонн груза. Электромобиль оснащен уже двумя электромоторами суммарной мощностью 500 л. с. Аккумуляторная батарея на 200 кВт∙ч, позволяющая проехать до 120 км, а зарядить ее можно за 8 часов.

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