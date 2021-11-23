В Україні з'являться вантажні електромобілі Renault: які моделі представлять

У лінійці комерційних електромобілів Renault – три моделі різного тоннажу. Деякі можуть проїхати 300 км без підзарядки.

На український ринок виходять комерційні електромобілі Renault. У Renault Trucks анонсували старт прийому замовлень на моделі. Про це повідомляє Auto-consulting.

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[ + – ] Renault Master ZE Фото: Renault

Наразі в лінійці вантажних електрокарів Renault – три моделі. Початковим є Renault Master ZE: його пропонують у трьох варіантах довжини та двох варіантах висоти, а також як фургон чи кабіну з вантажною платформою.

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Електродвигун потужністю 75 к. с. дозволяє розвивати 100 км/год. Запас ходу складає 120 км, а повна зарядка займає 6 годин.

[ + – ] Renault D ZE Фото: Renault

Електромобіль Renault D ZE вантажопідйомністю до 11 тонн запропонований у двох варіантах колісної бази – 4400 та 5300 мм. Його двигун розвиває 250 к. с. та 2-ступінчастою КПП, а ємність батареї може бути 200 або 300 кВт∙год. Запас ходу в топовій версії досягає 300 км, а час зарядки складає 12 годин.

[ + – ] Renault D Wide ZE Фото: Renault

Renault D Wide ZE із колісною базою 3900 м також може перевозити до 11 тонн вантажу. Електромобіль оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 500 к. с. Акумулятор на 200 кВт∙год, що дозволяє проїхати до 120 км, а зарядити її можна за 8 годин.

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