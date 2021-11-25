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На украинских дорогах появились новые камеры автофиксации: где их установили

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Камеры автофиксации, камеры автоматической фотофиксации, камеры автофиксации в Украине
Фото: zn.ua | В Украине уже 246 комплексов автофиксации

Комплексы автофиксации появились в городах и на трассах. До конца года их количество доведут до 270.

В Украине снова активировали новые камеры автоматической фотовидеофиксации. С сегодняшнего дня заработали еще десять камер контроля скорости. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Новые камеры автофиксации в Украине появились на дорогах в Донецкой, Николаевской, Ровенской и Херсонской областях, а также на улицах Запорожья, Львова и Тернополя. Их адреса уже опубликованы Патрульной полицией:

Запорожье (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • ул. Немировича-Данченко, 73 направление прибора ул. Лермонтова

Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины
  • ул. Княгини Ольги, 100-К направление прибора ул. Владимира Великого
Камеры автофиксации, камеры автоматической фотофиксации, камеры автофиксации в Украине
Новые камеры автофиксации появились в городах и на трассах
Фото: Патрульная полиция

Тернополь (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • просп. Степана Бандеры, 90 направление прибора ул. Евгения Коновальца

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • на 36 км+492 автодороги Н-20, направление прибора – г. Константиновка

Николаевская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 139 км+684 автодороги М-14, направление прибора – с. Константиновка
  • на 200 км+036 автодороги Н-24, направление прибора – г. Николаев
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Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 394 км+318 автодороги М-06, направление прибора – г. Львов
  • на 328 км+826 автодороги М-06, направление прибора – г. Киев

Харьковская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • на 49 км+934 автодороги Р-46, направление прибора – г. Богодухов

Общее количество комплексов автоматической фотовидеофиксации на украинских дорогах достигло 246. Они работают в 24 городах и на трассах 15 областей. До конца года количество камер обещают увеличить до 270, а в 2022 году – добавить еще 210 и расширить их функционал.

Ранее Фокус рассказывал, что в местах установки камер контроля скорости уменьшилось количество ДТП, хотя в целом по Украине оно существенно выросло в 2021 году.