На українських дорогах з'явилися нові камери автофіксації: де їх встановили

Комплекси автофіксації з'явилися у містах і на трасах. До кінця року їхню кількість доведуть до 270.

В Україні знову активували нові камери автоматичної фотовідеофіксації. Із сьогоднішнього дня запрацювали ще десять камер контролю швидкості. Про це повідомив у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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Нові камери автофіксації в Україні з'явилися на дорогах у Донецькій, Миколаївській, Рівненській і Херсонській областях, а також на вулицях Запоріжжя, Львова та Тернополя. Їхні адреси вже опубліковані Патрульною поліцією:

Запоріжжя (1 прилад контролю "КАСКАД")

вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок приладу вул. Лермонтова.

Львів (2 прилади контролю "КАСКАД")

просп. Святого Іоанна Павла II, 35 напрямок приладу просп. Червоної Калини;

вул. Княгині Ольги, 100-К напрямок приладу вул. Володимира Великого.

[ + – ] Нові камери автофіксації з'явилися у містах і на трасах Фото: Патрульна поліція

Тернопіль (1 прилад контролю "КАСКАД")

просп. Степана Бандери, 90 напрямок приладу вул. Євгена Коновальця.

Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД")

на 36 км+492 автодороги Н-20, напрямок приладу — м. Костянтинівка.

Миколаївська область (2 прилади контролю "КАСКАД")

на 139 км+684 автодороги М-14, напрямок приладу — с. Костянтинівка;

на 200 км+036 автодороги Н-24, напрямок приладу — м. Миколаїв.

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Рівненська область (2 прилади контролю "КАСКАД")

на 394 км+318 автодороги М-06, напрямок приладу — м. Львів;

на 328 км+826 автодороги М-06, напрямок приладу — м. Київ.

Харківська область (1 прилад контролю "КАСКАД")

на 49 км+934 автодороги Р-46, напрямок приладу – м. Богодухів.

Загальна кількість комплексів автоматичної фотовідеофіксації на українських дорогах досягла 246. Вони працюють у 24 містах і на трасах 15 областей. До кінця року кількість камер обіцяють збільшити до 270, а у 2022 році — додати ще 210 та розширити їх функціонал.

Раніше Фокус розповідав, що в місцях встановлення камер контролю швидкості зменшилася кількість ДТП, хоча загалом по Україні вона суттєво зросла у 2021 році.