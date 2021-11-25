Немцы назвали лучший авто 2021 года: это стильный электрокар

Четвертый год подряд престижную немецкую награду добывает электромобиль. Среди финалистов конкурса – три электрических модели.

Оглашен победитель конкурса "Автомобиль года в Германии". В нынешнем году премии удостоился электромобиль Hyundai Ioniq 5. Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

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Инициатор конкурса и член жюри Йенс Майнерс объяснил выбор Hyundai Ioniq 5 тем, что он сочетает в себе оригинальный дизайн, и высокую эффективность, а также приносит удовольствие от вождения. В голосовании модель набрала высокие баллы во всех категориях.

[ + – ] Hyundai Ioniq 5 также признали лучшей электрической моделью Фото: Hyundai

Кроме того, Hyundai Ioniq 5 признан лучшим электрифицированным авто года. Ранее также были объявлены победители и в других классах (они же стали финалистами конкурса):

Лучший компактный автомобиль – Peugeot 308

Лучший спортивный автомобиль – Porsche 911 GT3

Лучший премиальный автомобиль (ценой 25-50 тыс. евро) – Kia EV6

Лучший автомобиль класса люкс (свыше 50 тыс. евро) – Audi e-tron GT

[ + – ] Финалисты конкурса "Автомобиль года в Германии" Фото: autoevolution.com

Напомним, что электромобиль Hyundai Ioniq 5 предложен в версиях с передним и полным приводом мощностью до 306 л. с. Запас хода может достигать 481 км.

[ + – ] Последние четыре года в конкурсе побеждают электрокары

Лучший авто года в Германии выбирает жюри из 20 журналистов. Интересная деталь: последние четыре года победителями премии являются исключительно электрокары. До этого награду выигрывали Honda e, Porsche Taycan и Jaguar I-Pace.

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Ранее Фокус рассказывал, что электрокар Hyundai Ioniq 5 стал авто Спайдермена. Он засветится в новом фильме о Человеке-пауке.