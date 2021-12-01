Стартовали продажи доступного семиместного кроссовера от Renault: цена 15 тысяч евро и заводское ГБО

Dacia Jogger уже доступен в странах ЕС. Со старта кроссовер предложили с 1,0-литровыми турбомоторами.

В Европе стартовали продажи Dacia Jogger. Кроссовер доступен по весьма привлекательной цене от 15 тыс. евро и это самая дешевая семиместная модель на рынке ЕС. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Кроссовер комплектуют 1,0-литровыми турбомоторами Фото: Dacia

Новая Dacia Jogger приходит на смену универсалу Logan MCV. Кроссовер построен на платформе новых Logan и Sandero третьего поколения, но по размерам ощутимо крупнее их:

Длина – 4547 м

Высота – 1632 мм

Ширина – 1784 мм

Колесная база – 2897 мм

[ + – ] В базовой версии нет кондиционера Фото: Dacia

Предложены версии на 5 и 7 мест. Объем багажника составляет 160 л с тремя рядами сидений, 708 л – с двумя и 1819 л – со сложенными задними креслами.

Базовая комплектация Dacia Jogger не имеет кондиционера, но получила 6 подушек безопасности, датчик света и систему автоматического торможения.

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[ + – ] В семиместной конфигурации остается 160-литровый багажник Фото: Dacia

Со старта для Dacia Jogger 2022 доступны исключительно 1,0-литровый турбомотор, развивающий 110 л. с. в бензиновой версии и 99 л. с. – с заводским ГБО. Позже появится гибридная модификация.

Кроссовер должен появиться и в Украине в 2022 году. У нас он будет представлен под маркой Renault.

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