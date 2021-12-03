От создателей iPhone и BMW: анонсирован первый арабский автомобиль

Электромобили Velocity будут использовать платформы BMW и электронику Foxconn. Также построят завод по производству батарей к ним.

В Саудовской Аравии планируют наладить выпуск автомобилей под собственным брендом Velocity. В проект готовы инвестировать 450 млрд. долларов и привлечь ведущих мировых промышленных гигантов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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На данный момент правительство Саудовской Аравии ведет переговоры с тайваньской компанией Foxconn, на предприятиях которой происходит сборка iPhone. Foxconn уже создает свои электромобили и недавно представил первые их модели – выпускать авто будут в США.

[ + – ] Электронику и программное обеспечение создаст Foxconn Фото: BMW

По предварительным данным, именно Foxconn разработает электронику, программное обеспечение и силовые установки для арабских электрокаров. Тайваньские партнеры получат миноритарный пакет акций Velocity.

Пока информации про будущие арабские автомобили нет. Известно лишь, что платформу для них планируют приобрести у BMW.

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Кроме того, в планах властей Саудовской Аравии – открыть в 2028 году предприятие по выпуску аккумуляторных батарей для электромобилей. В стране планируют активно развивать автопромышленность и другие высокотехнологичные отрасли, чтобы уменьшить зависимость экономики от добычи нефти.

Ранее Фокус рассказывал про первый турецкий электромобиль TOGG. Его испытывают на трассе Формулы-1.