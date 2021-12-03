Від творців iPhone і BMW: анонсовано перший арабський автомобіль

Електромобілі Velocity будуть використовувати платформи BMW і електроніку Foxconn. Також збудують завод із виробництва батарей до них.

У Саудівській Аравії планують налагодити випуск автомобілів під власним брендом Velocity. У проект готові інвестувати 450 млрд доларів і залучити провідних світових промислових гігантів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Наразі уряд Саудівської Аравії веде переговори з тайванською компанією Foxconn, на підприємствах якої відбувається складання iPhone. Foxconn вже створює свої електромобілі та нещодавно представив перші їхні моделі – випускатимуть авто в США.

[ + – ] Електроніку та програмне забезпечення створить Foxconn Фото: BMW

За попередніми даними, саме Foxconn розробить електроніку, програмне забезпечення та силові установки для арабських електрокарів. Тайваньські партнери отримають міноритарний пакет акцій Velocity.

Поки що інформації про майбутні арабські автомобілі немає. Відомо лише, що платформу для них планують придбати в BMW.

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Крім того, у планах влади Саудівської Аравії відкрити у 2028 році підприємство з випуску акумуляторних батарей для електромобілів. У країні планують активно розвивати автопромисловість та інші високотехнологічні галузі, щоб зменшити залежність економіки від видобутку нафти.

Раніше Фокус розповідав про перший турецький електромобіль TOGG. Його випробовують на трасі Формули-1.