Школьный автобус впечатлил на лосином тесте (видео)

Низкий центр тяжести и правильно настроенная система стабилизации помогли электробусу справиться с непростым испытанием.

Как правило, лосиным тестом испытывают легковые автомобили. Впрочем, в США решили таким образом проверить школьный автобус. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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Дело в том, что в США вступили в силу новые требования безопасности и теперь даже автобусы должны проходить лосиный тест. Хотя, конечно, его проводят на меньшей скорости, чем испытания легковых авто.

[ + – ] Автобус неплохо справился со сложным тестом Фото: autoevolution.com

Лосиный тест провели на полигоне Транспортного исследовательского центра в Огайо. Для него взяли небольшой автобус на шасси грузового Ford E-450. Примечательно, что он является электрическим – такую технику выпускает небольшая компания Motiv Power Systems.

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Именно силовая установка электробуса сыграла важную роль в успешном прохождении лосиного теста. Батарея в днище обеспечивает низкий центр тяжести, а пара элетромоторов на задней оси могут имитировать работы системы векторизации тяги.

[ + – ] На электробусе испытали инновационную систему стабилизации

Школьный автобус смог пройти сложный маневр по объезду препятствия с небольшими кренами кузова и сохранил безопасную траекторию. В этом заслуга и новой улучшенной системы стабилизации, которую уже с 2022 года будут устанавливать на автобусы Motiv Power Systems.

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