Шкільний автобус вразив на лосиному тесті (відео)

Низький центр тяжкості та правильно налаштована система стабілізації допомогли електробусу впоратися з непростим випробуванням.

Як правило, лосиним тестом випробовують легкові автомобілі. Втім, у США вирішили в такий спосіб перевірити шкільний автобус. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Справа в тому, що в США набули чинності нові вимоги безпеки, і тепер навіть автобуси мають проходити лосиний тест. Хоча, звичайно, його проводять на меншій швидкості, ніж випробування легкових автомобілів.

[ + – ] Автобус непогано впорався зі складним тестом Фото: autoevolution.com

Лосиний тест провели на полігоні Транспортного дослідницького центру Огайо. Для нього взяли маленький автобус на шасі вантажного Ford E-450. Цікаво, що він є електричним – таку техніку випускає невелика компанія Motiv Power Systems.

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Саме силова установка електробуса відіграла важливу роль в успішному проходженні лосиного тесту. Батарея в днищі забезпечує низький центр тяжіння, а пара електродвигунів на задній осі можуть імітувати роботи системи векторизації тяги.

[ + – ] На електробусі випробували інноваційну систему стабілізації

Шкільний автобус зміг пройти складний маневр з об'їзду перешкоди з невеликими кренами кузова та зберіг безпечну траєкторію. У цьому заслуга та нової покращеної системи стабілізації, яку вже з 2022 року встановлюватимуть на автобуси Motiv Power Systems.

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