Шкільний автобус вразив на лосиному тесті (відео)
Низький центр тяжкості та правильно налаштована система стабілізації допомогли електробусу впоратися з непростим випробуванням.
Як правило, лосиним тестом випробовують легкові автомобілі. Втім, у США вирішили в такий спосіб перевірити шкільний автобус. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Справа в тому, що в США набули чинності нові вимоги безпеки, і тепер навіть автобуси мають проходити лосиний тест. Хоча, звичайно, його проводять на меншій швидкості, ніж випробування легкових автомобілів.
Лосиний тест провели на полігоні Транспортного дослідницького центру Огайо. Для нього взяли маленький автобус на шасі вантажного Ford E-450. Цікаво, що він є електричним – таку техніку випускає невелика компанія Motiv Power Systems.Важливо
Саме силова установка електробуса відіграла важливу роль в успішному проходженні лосиного тесту. Батарея в днищі забезпечує низький центр тяжіння, а пара електродвигунів на задній осі можуть імітувати роботи системи векторизації тяги.
Шкільний автобус зміг пройти складний маневр з об'їзду перешкоди з невеликими кренами кузова та зберіг безпечну траєкторію. У цьому заслуга та нової покращеної системи стабілізації, яку вже з 2022 року встановлюватимуть на автобуси Motiv Power Systems.
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