Самый яркий электрокар Skoda показали на первых фото: до премьеры – считанные недели (видео)

Проработанная аэродинамика Skoda Enyaq Coupe iV позволила добиться запаса хода в 535 км. Топовый вариант сможет стартовать до "сотни" за 6 с.

Опубликованы официальные тизеры Skoda Enyaq Coupe iV. Электрический купе-кроссовер представят 31 января, а в продажу он поступит в первой половине 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт чешской марки.

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Новый электромобиль Skoda – купеобразная версия кроссовера Enyaq. От собрата он отличается, прежде всего, покатой крышей и слегка заостренной задней частью. Ранее тестовые прототипы электрокара уже видели на дорогах в камуфляже.

[ + – ] Прототипы Skoda Enyaq Coupe iV ранее видели на тестах Фото: Motor1.com

Размеры Skoda Enyaq Coupe iV:

Длина — 4563 мм

Ширина — 1879 мм

Высота — 1617 мм

Колесная база — 2765 мм

[ + – ] Skoda Enyaq Coupe iV - купеобразная версия электрокроссовера Фото: Skoda

Багажник Skoda Enyaq Coupe iV несколько меньше, чем у обычного Enyaq – 570 л против 585.

Также разработчики утверждают, что серьезно проработали аэродинамику электрокара. Коэффициент лобового сопротивления получился очень низким – 0,234. Среди кроссоверов более обтекаемым является лишь Tesla Model Y (0,23).

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Это позволило увеличить запас хода до 535 км в самой "дальнобойной" заднеприводной модификации с 204-сильным мотором и батареей на 82 кВт∙ч. Для сравнения: стандартный Skoda Enyaq может проехать до 510 км без подзарядки.

[ + – ] У авто низкий коэффициент лобового сопротивления - 0,234 Фото: Skoda

Также электромобиль Skoda Enyaq Coupe iV будет доступен в заднеприводном варианте мощностью 179 и полноприводных версиях на 265 и 306 л. с. Самый мощный электрокар Skoda сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 6 с.

[ + – ] Запас хода электрокара - до 535 км

Ранее Фокус рассказывал о самом нестандартном электрокроссовере Skoda. У него шесть колес.