Найяскравіший електрокар Skoda показали на перших фото: до прем'єри – лічені тижні (відео)
Пророблена аеродинаміка Skoda Enyaq Coupe iV дозволила досягти запасу ходу 535 км. Топовий варіант зможе стартувати до сотні за 6 с.
Опубліковані офіційні тизери Skoda Enyaq Coupe iV. Електричний купе-кросовер представлять 31 січня і він надійде у продаж у першій половині 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт чеської марки.
Новий електромобіль Skoda — купеподібна версія кросовера Enyaq. Від побратима він відрізняється, перш за все, похилим дахом і злегка загостреною задньою частиною. Раніше тестові прототипи електрокара вже бачили на дорогах у камуфляжі.
Розміри Skoda Enyaq Coupe iV:
- довжина — 4 563 мм;
- ширина — 1 879 мм;
- висота — 1 617 мм;
- колісна база — 2 765 мм.
Багажник Skoda Enyaq Coupe iV дещо менший, ніж у звичайного Enyaq — 570 л проти 585.
Також розробники стверджують, що серйозно опрацювали аеродинаміку електрокара. Коефіцієнт лобового опору вийшов дуже низьким — 0,234. Серед кросоверів більш обтічною є лише Tesla Model Y (0,23).Важливо
Це дозволило збільшити запас ходу до 535 км у "дальнобійній" задньопривідної модифікації з 204-сильним мотором і батареєю на 82 кВт∙год. Для порівняння: стандартний Skoda Enyaq може проїхати до 510 км без підзарядки.
Також електромобіль Skoda Enyaq Coupe iV буде доступний у задньопривідному варіанті потужністю 179 і повнопривідних версіях на 265 і 306 к. с. Найпотужніший електрокар Skoda зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 6 с.
Раніше Фокус розповідав про найнестандартніший електрокросовер Skoda. Має шість коліс.