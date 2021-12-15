Найяскравіший електрокар Skoda показали на перших фото: до прем'єри – лічені тижні (відео)

Пророблена аеродинаміка Skoda Enyaq Coupe iV дозволила досягти запасу ходу 535 км. Топовий варіант зможе стартувати до сотні за 6 с.

Опубліковані офіційні тизери Skoda Enyaq Coupe iV. Електричний купе-кросовер представлять 31 січня і він надійде у продаж у першій половині 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт чеської марки.

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Новий електромобіль Skoda — купеподібна версія кросовера Enyaq. Від побратима він відрізняється, перш за все, похилим дахом і злегка загостреною задньою частиною. Раніше тестові прототипи електрокара вже бачили на дорогах у камуфляжі.

[ + – ] Прототипи Skoda Enyaq Coupe iV раніше бачили на тестах Фото: Motor1.com

Розміри Skoda Enyaq Coupe iV:

довжина — 4 563 мм;

ширина — 1 879 мм;

висота — 1 617 мм;

колісна база — 2 765 мм.

[ + – ] Skoda Enyaq Coupe iV — купеподібна версія електрокросовера Фото: Skoda

Багажник Skoda Enyaq Coupe iV дещо менший, ніж у звичайного Enyaq — 570 л проти 585.

Також розробники стверджують, що серйозно опрацювали аеродинаміку електрокара. Коефіцієнт лобового опору вийшов дуже низьким — 0,234. Серед кросоверів більш обтічною є лише Tesla Model Y (0,23).

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Це дозволило збільшити запас ходу до 535 км у "дальнобійній" задньопривідної модифікації з 204-сильним мотором і батареєю на 82 кВт∙год. Для порівняння: стандартний Skoda Enyaq може проїхати до 510 км без підзарядки.

[ + – ] В авто низький коефіцієнт лобового опору – 0,234 Фото: Skoda

Також електромобіль Skoda Enyaq Coupe iV буде доступний у задньопривідному варіанті потужністю 179 і повнопривідних версіях на 265 і 306 к. с. Найпотужніший електрокар Skoda зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 6 с.

[ + – ] Запас ходу електрокара – до 535 км.

Раніше Фокус розповідав про найнестандартніший електрокросовер Skoda. Має шість коліс.