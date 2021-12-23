Полиция массово закупает электромобили Tesla: они имеют ряд преимуществ

Электрокары Tesla заинтересовали полицию в Европе и Америке. Их выгоднее эксплуатировать, чем бензиновые авто.

Полиция Нью-Йорка пересаживается на электромобили Tesla Model 3. Городской полицейский департамент планирует закупить сразу 250 электрокаров. Об этом сообщает Bloomberg.

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На Tesla планируют потратить 12,6 млн. долларов, то есть один автомобиль обойдется в $51 940. За эти деньги в США можно купить Tesla Model 3 в самой "дальнобойной" версии Long Range AWD.

[ + – ] Полиция Нью-Йорка закупает 250 Tesla Model 3 Фото: Bloomberg

Такой седан оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 346 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с и развивает 233 км/ч. Батарея емкостью 82 кВт∙ч позволяет проехать 568 км без подзарядки.

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Следует отметить, что автопарк полиции Нью-Йорка насчитывает 9621 машин и среди них нет ни одного электромобиля. Используются только гибриды Chevrolet Volt, Ford Escape и Toyota Prius.

Нью-Йорк – не американский первый город, выбравший электрокары Tesla для полиции. Tesla Model 3 уже приобрели для стражей порядка в городе Вестпорт (штат Коннектикут), а Tesla Model S и Model Y патрулируют во Фримонте (Калифорния), где расположен основной завод Tesla.

[ + – ] Великобритания уже 9 месяцев эксплуатирует Tesla Model 3 Фото: Auto Express

Также несколько Tesla Model 3 переоборудовали в полицейские авто в Великобритании и тестировали на протяжении 9 месяцев. Выяснилось, что электромобили способны проехать свыше 320 км на большой скорости в режиме погони, а подзарядить их на 70% можно за 20 минут.

Кроме того, выяснилось, что Tesla Model 3 позволяет сэкономить до 6000 долларов в год на топливе и техобслуживании. За 25 тыс. км пробега заменен подлежали только шины и тормозные колодки.

Ранее Фокус рассказывал, что первые патрульные электрокары появились и в Украине. Используют их в Тернополе.

Также мы писали, что Tesla Model S взорвали на камеры. Таким образом владелец выразил протест Tesla.