Полиция массово закупает электромобили Tesla: они имеют ряд преимуществ
Электрокары Tesla заинтересовали полицию в Европе и Америке. Их выгоднее эксплуатировать, чем бензиновые авто.
Полиция Нью-Йорка пересаживается на электромобили Tesla Model 3. Городской полицейский департамент планирует закупить сразу 250 электрокаров. Об этом сообщает Bloomberg.
На Tesla планируют потратить 12,6 млн. долларов, то есть один автомобиль обойдется в $51 940. За эти деньги в США можно купить Tesla Model 3 в самой "дальнобойной" версии Long Range AWD.
Такой седан оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 346 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с и развивает 233 км/ч. Батарея емкостью 82 кВт∙ч позволяет проехать 568 км без подзарядки.Важно
Следует отметить, что автопарк полиции Нью-Йорка насчитывает 9621 машин и среди них нет ни одного электромобиля. Используются только гибриды Chevrolet Volt, Ford Escape и Toyota Prius.
Нью-Йорк – не американский первый город, выбравший электрокары Tesla для полиции. Tesla Model 3 уже приобрели для стражей порядка в городе Вестпорт (штат Коннектикут), а Tesla Model S и Model Y патрулируют во Фримонте (Калифорния), где расположен основной завод Tesla.
Также несколько Tesla Model 3 переоборудовали в полицейские авто в Великобритании и тестировали на протяжении 9 месяцев. Выяснилось, что электромобили способны проехать свыше 320 км на большой скорости в режиме погони, а подзарядить их на 70% можно за 20 минут.
Кроме того, выяснилось, что Tesla Model 3 позволяет сэкономить до 6000 долларов в год на топливе и техобслуживании. За 25 тыс. км пробега заменен подлежали только шины и тормозные колодки.
Ранее Фокус рассказывал, что первые патрульные электрокары появились и в Украине. Используют их в Тернополе.
Также мы писали, что Tesla Model S взорвали на камеры. Таким образом владелец выразил протест Tesla.