Поліція купує електромобілі Tesla: вони мають низку переваг
Електрокари Tesla зацікавили поліцію в Європі та Америці. Їх вигідніше експлуатувати, ніж бензинові автомобілі.
Поліція Нью-Йорка пересідає на електромобілі Tesla Model 3. Міський поліцейський департамент планує закупити одразу 250 електрокарів. Про це повідомляє Bloomberg.
На Tesla планують витратити 12,6 млн доларів, тобто один автомобіль коштуватиме $51 940. За ці гроші в США можна придбати Tesla Model 3 в "дальнобійній" версії Long Range AWD.
Такий седан оснащений повним приводом та двома моторами загальною потужністю 346 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 4,4 секунди і розвиває 233 км/год. Батарея ємністю 82 кВт∙год дозволяє проїхати 568 км без підзарядки.Важливо
Варто зазначити, що автопарк поліції Нью-Йорка налічує 9621 машину, і серед них немає жодного електромобіля. Використовуються лише гібриди Chevrolet Volt, Ford Escape та Toyota Prius.
Нью-Йорк – не перше американське місто, яке вибрало електрокари Tesla для поліції. Tesla Model 3 вже придбали для правоохоронців у місті Вестпорт (штат Коннектикут), а Tesla Model S та Model Y патрулюють у Фрімонті (Каліфорнія), де розташований основний завод Tesla.
Також кілька Tesla Model 3 переобладнали в поліцейські авто у Великій Британії та тестували протягом 9 місяців. З'ясувалося, що електромобілі здатні проїхати понад 320 км на великій швидкості в режимі гонитви, а підзарядити їх на 70% можна за 20 хвилин.
Крім того, з'ясувалося, що Tesla Model 3 дозволяє заощадити до 6000 доларів на рік на паливі та техобслуговуванні. За 25 тис. км пробігу заміненею підлягали лише шини та гальмівні колодки.
Раніше Фокус розповідав, що перші патрульні електрокари з'явилися і в Україні. Використовують їх у Тернополі.
Також ми писали, що Tesla Model S підірвали на камери. Таким чином власник висловив протест Tesla.