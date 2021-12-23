Поліція купує електромобілі Tesla: вони мають низку переваг

Електрокари Tesla зацікавили поліцію в Європі та Америці. Їх вигідніше експлуатувати, ніж бензинові автомобілі.

Поліція Нью-Йорка пересідає на електромобілі Tesla Model 3. Міський поліцейський департамент планує закупити одразу 250 електрокарів. Про це повідомляє Bloomberg.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На Tesla планують витратити 12,6 млн доларів, тобто один автомобіль коштуватиме $51 940. За ці гроші в США можна придбати Tesla Model 3 в "дальнобійній" версії Long Range AWD.

[ + – ] Поліція Нью-Йорка купує 250 Tesla Model 3 Фото: Bloomberg

Такий седан оснащений повним приводом та двома моторами загальною потужністю 346 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 4,4 секунди і розвиває 233 км/год. Батарея ємністю 82 кВт∙год дозволяє проїхати 568 км без підзарядки.

Важливо

Електромобілі взимку: наскільки зменшується запас ходу в сильний мороз (дослідження)

Варто зазначити, що автопарк поліції Нью-Йорка налічує 9621 машину, і серед них немає жодного електромобіля. Використовуються лише гібриди Chevrolet Volt, Ford Escape та Toyota Prius.

Нью-Йорк – не перше американське місто, яке вибрало електрокари Tesla для поліції. Tesla Model 3 вже придбали для правоохоронців у місті Вестпорт (штат Коннектикут), а Tesla Model S та Model Y патрулюють у Фрімонті (Каліфорнія), де розташований основний завод Tesla.

[ + – ] Великобританія вже 9 місяців експлуатує Tesla Model 3 Фото: Auto Express

Також кілька Tesla Model 3 переобладнали в поліцейські авто у Великій Британії та тестували протягом 9 місяців. З'ясувалося, що електромобілі здатні проїхати понад 320 км на великій швидкості в режимі гонитви, а підзарядити їх на 70% можна за 20 хвилин.

Крім того, з'ясувалося, що Tesla Model 3 дозволяє заощадити до 6000 доларів на рік на паливі та техобслуговуванні. За 25 тис. км пробігу заміненею підлягали лише шини та гальмівні колодки.

Раніше Фокус розповідав, що перші патрульні електрокари з'явилися і в Україні. Використовують їх у Тернополі.

Також ми писали, що Tesla Model S підірвали на камери. Таким чином власник висловив протест Tesla.